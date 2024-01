Enzimi Pancreatici: cosa sono e a cosa servono?

Cosa sono Il pancreas è un organo ghiandolare di forma allungata e consistenza nodulare, situato nell'addome e annesso all'apparato digerente. Il pancreas viene considerato funzionalmente una ghiandola "mista", cioè a secrezione sia esocrina, che endocrina. In particolare, il pancreas produce diversi ormoni, tra i quali l'insulina e il glucagone (che regolano il livello degli zuccheri nel sangue) e vari enzimi (per esempio, la tripsina) che, trasportati dai dotti pancreatici nell'intestino, contribuiscono alla digestione e all'assorbimento dei nutrienti. Shutterstock Se il pancreas non funziona bene per secernere queste sostanze, un individuo potrebbe non essere in grado di assimilare tutti i nutrienti dal cibo: in particolare, gli enzimi pancreatici svolgono la maggior parte dei processi digestivi nell'intestino tenue, riducendo grosse molecole a frammenti facilmente assorbibili. Quando il pancreas non produce abbastanza enzimi pancreatici, si parla di insufficienza pancreatica esocrina (EPI). I pazienti con EPI possono assumere farmaci chiamati terapia sostitutiva degli enzimi pancreatici (PERT) per ottenere una quantità sufficiente di enzimi di cui hanno bisogno: si tratta degli enzimi pancreatici, che vengono assunti quotidianamente da chi ha avuto un tumore al pancreas, ma anche da chi, più in generale, è affetto da disturbi in cui il pancreas risulta danneggiato.

A cosa servono Cosa sono gli Enzimi Pancreatici e funzioni Gli enzimi pancreatici hanno il compito di digerire gli alimenti e comprendono: Lipasi : la funzione della lipasi è quella di aiutare a scomporre i grassi contenuti negli alimenti. Quando i lipidi non vengono scomposti, passano attraverso il sistema digestivo e possono causare diarrea. Feci che contengono più grassi (chiamate steatorrea) tendono ad allentarsi, ad attaccarsi alle pareti della tazza del WC e possono emanare un cattivo odore.

Amilasi : questo enzima scompone i carboidrati presenti negli alimenti in zuccheri. Lo zucchero è una fonte di energia utilizzata dai sistemi del corpo. Senza una quantità sufficiente di amilasi prodotta dal pancreas, possono manifestarsi attacchi di diarrea a causa dei carboidrati non digeriti.

Enzimi proteolitici: sono importanti per la digestione delle proteine; questi enzimi pancreatici comprendono proteinasi che aiutano a scomporre le grosse molecole proteiche in amminoacidi utilizzabili dal corpo e peptidasi che trasformano piccole catene peptidiche in aminoacidi semplici. Gli enzimi proteolitici svolgono anche ruoli in altre aree del corpo, come supportare il sistema immunitario e la coagulazione del sangue. Shutterstock Come viene regolata la sintesi degli Enzimi Pancreatici? La regolazione della secrezione pancreatica avviene principalmente ad opera degli ormoni secreti dal duodeno. Quando il chimo acido raggiungere intestino tenue, inizia la produzione di secretina che avvia la secrezione del succo pancreatico (componenti acquosa e salina); un altro ormone duodenale, la colecistichinina, alla secrezione della componente enzimatica del succo pancreatico. Gli enzimi pancreatici lasciano il pancreas attraverso i dotti e viaggiano nell'intestino tenue per aiutare la digestione del cibo. Shutterstock