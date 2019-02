Terapia comportamentale

Nella maggior parte dei casi, il primo approccio prevede l'attuazione di alcuni interventi che possono ridurre gli episodi di enuresi notturna e contribuiscono a superare il problema, come:

Incoraggiare il bambino ad andare in bagno regolarmente durante il giorno e prima di andare a letto;

Controllare l'assunzione di bevande, soprattutto se contengono caffeina (cola e caffè), tè e cioccolata calda;

Correggere la stipsi;

Riabilitare il pavimento pelvico (non sempre necessario).

Prima di iniziare una terapia comportamentale, è importante assicurarsi che il bambino sia collaborativo e devono essere assolutamente scoraggiate le punizioni, espressione di rabbia e frustrazione da parte dei genitori. L'enuresi notturna richiede tempo per risolversi e potrebbero verificarsi periodi di progresso, seguiti da ricadute, quindi la pazienza e la comprensione sono fondamentali.

Terapia farmacologica

Nei casi in cui è ritenuto necessario, può essere considerata, sotto il controllo medico, la somministrazione di farmaci, tra cui:

La desmopressina è la versione sintetica dell'ormone antidiuretico (vasopressina o ADH) che aumenta i livelli di quest'ultimo e contribuisce a ridurre la quantità di urina prodotta dai reni. Formulato in compresse o spray nasale, questo farmaco deve essere assunto dal bambino poco prima del riposo notturno. Fatta eccezione per occasionali mal di testa o irritazioni delle vie nasali, i pazienti non sembrano soffrire di particolari effetti collaterali.

L'imipramina è un antidepressivo triciclico, prescritto solo in casi particolari e da assumere sotto lo stretto controllo di un neurologo. L'imipramina agisce sia sul cervello, che sulla vescica urinaria, rilassandone i muscoli, aumentando la sua capacità (se assunta un'ora prima di coricarsi) e riducendo il bisogno di urinare. Gli effetti collaterali includono nervosismo, vertigini, secchezza delle fauci, cefalea, disturbi gastrointestinali, stanchezza e sensibilità alla luce solare. Inoltre, i genitori devono essere molto attenti a mantenere il farmaco fuori dalla portata dei bambini, in quanto, se assunto in grandi dosi, può essere tossico.