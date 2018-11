Entesopatia del Tendine di Achille: Cos’è? Sintomi, Cause e Terapia

Le soluzioni per la cura dell'entesopatia del tendine di Achille indicate ai pazienti possono essere diverse. La scelta delle opzioni terapeutiche dipende fondamentalmente dall'entità del processo infiammatorio alla base della patologia. In ogni caso, l'obiettivo è quello di ridurre la sintomatologia dolorosa dell'entesopatia del tendine di Achille.

Farmaci e terapie fisiche

Nei casi lievi, la terapia dell'entesopatia del tendine di Achille comprende riposo e uso del ghiaccio sulla zona colpita.

L'entesopatia del tendine di Achille può trarre beneficio anche dall'uso di farmaci antinfiammatori topici (creme, unguenti ecc.) o intra-articolari (infiltrazioni di cortisone) per ridurre il dolore e l'infiammazione presente nell'articolazione.

In alternativa, è possibile valutare un intervento fisioterapico volto alla mobilizzazione dell'articolazione ed alla riduzione del dolore. Il trattamento conservativo può prevedere anche l'impiego di terapie fisiche, come tecarterapia, massaggi, ultrasuoni e laser.

Altre misure possono comprendere:

L'esecuzione di esercizi di stretching dei muscoli del polpaccio e delle parti molli del piede;

L'uso di tutori e ortesi per consentire un corretto carico nel passo;

La perdita di peso nei pazienti in sovrappeso.

Intervento chirurgico

Qualora gli accorgimenti conservativi non fossero più sufficienti per la gestione dell'entesopatia del tendine d'Achille, il medico può indicare la strategia chirurgica più adeguata sulla base della gravità della patologia. Lo scopo consiste nell'eliminare il dolore e nel ripristinare il movimento articolare.

Anche le complicanze dell'entesopatia, come le calcificazioni e le rotture complete del tendine di Achille, possono richiedere la riparazione chirurgica.