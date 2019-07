Alla costituzione dell'endometrio partecipano il cosiddetto epitelio di rivestimento , formato da un mono-strato di cellule colonnari ciliate (porzione più intima), e la cosiddetta lamina propria o stroma , composta da tessuto connettivo lasso altamente vascolarizzato e ricco di ghiandole mucipare (porzione confinante con il miometrio). Per effetto dell'influenza di estrogeni e progesterone , secreti dalle ovaie durante il ciclo mestruale , l'endometrio si rinnova regolarmente e ciò garantisce la presenza costante di un ambiente adatto all' impianto di un embrione .

Cos'è l'endometriosi?

L'endometriosi, o malattia endometriosica, è una malattia della donna, caratterizzata dalla presenza di endometrio laddove questo non è normalmente presente, quindi al di fuori dell'utero o in porzioni di utero non appropriate.

In medicina, l'endometrio situato laddove non dovrebbe esserci prende il nome di endometrio ectopico o tessuto endometriale ectopico.

L'endometriosi è una condizione cronica, cioè a lungo termine.

Endometriosi interna ed endometriosi esterna

Gli esperti nel campo delle malattie dell'apparato genitale femminile distinguono l'endometriosi in:

Tra l'endometriosi interna e l'endometriosi esterna, la forma di malattia endometriosica in assoluto più comune è l'endometriosi esterna, nella fattispecie l'endometriosi esterna che interessa le ovaie.

Endometriosi Endometriosi interna

(o adenomiosi) Quando l'endometrio ectopico ha “infestato” il miometrio. Endometriosi esterna

(o endometriosi propriamente detta) Quando l'endometrio ectopico ha invaso gli organi pelvici (es: tube di Falloppio, ovaie, retto, vescica ecc.) oppure strutture anatomiche al di fuori della pelvi (es: vagina, vulva, polmoni, reni, ombelico ecc.).

Curiosità: esiste l'endometriosi maschile?

Recentemente, alcune studi hanno descritto la presenza di tessuto endometriale anche negli uomini, per la precisione nella prostata.

Secondo gli esperti, tale presenza sarebbe il residuo embrionale di abbozzi di genitali, il cui sviluppo si è interrotto molto precocemente.

Epidemiologia

L'endometriosi può colpire donne di qualsiasi età; tuttavia, dimostra di avere una particolare predilezione per i soggetti femminili in età fertile tra i 30 e i 40 anni.

L'incidenza dell'endometriosi è abbastanza elevata: secondo le più attendibili ricerche statistiche, infatti, il numero di donne affette da malattia endometriosica rappresenterebbe il 6-10% della popolazione generale di sesso femminile.

In base di dati relativi alla prevalenza dell'endometriosi, quest'ultima è decisamente più comune nelle donne sterili e con dolore pelvico cronico.

In Italia, le donne con endometriosi sono più di 3 milioni; in Unione Europea, circa 14 milioni; nel mondo, infine, circa 150.000.000.