Introduzione Cos’è l’Endometriosi: un breve ripasso Shutterstock I caratteristici sintomi dell'endometriosi sono strettamente correlati all'azione di estrogeni e progesterone: esattamente come l'endometrio uterino fisiologico, infatti, anche il tessuto endometriale inappropriato (endometrio ectopico) è sensibile ai cambiamenti ormonali che si verificano durante il ciclo mestruale, sfaldandosi in risposta alla riduzione di estrogeni e progesterone. Prima di proseguire con la descrizione dettagliata di sintomi e complicanze dell'endometriosi, però, è doveroso fare un passo indietro e rivedere a grandi linee in cosa consiste questa condizione. L'endometriosi, o malattia endometriosica, è una patologia cronica dell'apparato genitale femminile, caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale in organi diversi dall'utero o in porzioni non appropriate dell'utero stesso. Tipica delle donne in età fertile, l'endometriosi è una condizione le cui cause d'insorgenza sono ancora poco chiare.

A riguardo, esistono varie teorie, quali per esempio quella della mestruazione retrograda o quelle che imputano la formazione di endometrio ectopico ad anomalie ormonali o a fattori genetici. È poi importante segnalare evidenze in base alle quali il rischio di malattia endometriosica sarebbe maggiore in caso di particolari circostanze, tra cui: nulliparità, menarca in età precoce, menopausa in età molto avanzata, cicli mestruali brevi o molto lunghi, consumo eccessivo di alcol, familiarità per l'endometriosi, presenza di anomalie uterine, elevati livelli di estrogeni ecc. Per approfondire: Endometriosi: Cos'è, Cause e Terapia

Complicazioni Endometriosi: le Complicanze Dalla presenza di endometriosi possono derivare due importanti complicanze, una decisamente più comune dell'altra: la sterilità – che è la complicanza più frequente – e la degenerazione maligna dell'endometrio ectopico, che è ovviamente la complicanza più insolita. Secondo alcuni testi e siti di medicina, rientrerebbero tra le complicanze anche le aderenze tra gli organi pelvici; in questo articolo, tuttavia, si è ritenuto più opportuno trattare queste problematiche in altre sedi. Sterilità nell'Endometriosi La sterilità è una complicanza concreta e diffusa, che, in base a quanto riportano gli esperti, riguarda circa il 30-40% delle pazienti con endometriosi di gravità media o severa. Il fenomeno della sterilità da endometriosi è presente, in genere, quando l'endometrio ectopico altera i rapporti anatomici tra ovaio e tube di Falloppio o danneggia l'ovaio: queste due circostanze rappresentano un impedimento meccanico al concepimento. È bene precisare, però, che esistono casi di sterilità da endometriosi in cui l'alterazione anatomica della pelvi indotta dall'endometrio ectopico non è particolarmente profonda; in tali frangenti, i medici pensano che, a pregiudicare la fertilità, sia la creazione a livello pelvico di un ambiente ostile al concepimento, con un possibile innesco di meccanismi autoimmuni locali che hanno effetti lesivi sugli spermatozoi o sull'embrione (sterilità di origine immunologica). Degenerazione Maligna dell'Endometrio Ectopico Secondo alcune attendibili ricerche, il rischio di degenerazione maligna dell'endometrio ectopico è piuttosto basso (3-8% delle pazienti) e ha luogo soprattutto quando l'endometriosi riguarda le ovaie (in tali frangenti, il tumore maligno che ne deriva è chiamato carcinoma endometrioide dell'ovaio).