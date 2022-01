Endemia: Cosa Significa Malattia Endemica?

Endemia: Cos’è

Endemica si riferisce alla presenza costante di una malattia in una popolazione o in una determinata area, nella quale si manifesta in modo continuo o attraverso l'alternarsi di aumenti e di diminuzioni nel numero dei casi osservati.

Definizione di Endemia

Endemia indica una malattia che è sempre presente in una particolare popolazione o area geografica (per esempio, la dengue è endemica nelle fasce tropicali e subtropicali del Pianeta).

Shutterstock

In epidemiologia, si dice che un'infezione è endemica in una popolazione quando viene costantemente mantenuta ad un livello di base, in assenza di input esterni (come potrebbero essere, per esempio, le varianti del coronavirus).

La malattia endemica è soggetta a recrudescenze periodiche, ma il numero di casi, più o meno elevato, rimane tendenzialmente costante e persiste indefinitamente.

Esempio : la varicella è endemica nel Regno Unito, mentre la malaria non lo è, nonostante ogni anno ne vengano segnalati alcuni casi. In UK, la malaria non è soggetta, infatti, ad una trasmissione prolungata nella popolazione a causa della mancanza di un vettore adatto al mantenimento dell'infezione (zanzare del genere Anopheles).

Endemia: non è solo riferita a Malattie Infettive

Esistono due tipi di endemia:

ENDEMIE DISCRASICHE, come il gozzo, la pellagra o il beri-beri, derivano da abitudini alimentari delle popolazioni, soprattutto in determinate aree; ENDEMIE INFETTIVE, come la peste e il colera in India, la febbre gialla in America, la malattia del sonno in Africa, la malaria nelle regioni paludose ecc. che sono in rapporto con condizioni ambientali favorevoli alla conservazione e alla diffusione dei patogeni responsabili di queste malattie.

Endemia: in che modo differisce dall'Epidemia?

Le malattie endemiche sono spesso confuse con le EPIDEMIE. Tuttavia, per epidemia si intende la diffusione di una data malattia infettiva in una comunità o una regione ben circoscritta in cui, in un certo lasso di tempo, si verifica un rapido aumento dei casi rispetto a quanto atteso.

Al contrario, una MALATTIA ENDEMICA è costantemente presente in una popolazione o in un'area geografica; si può assistere ad un certo numero di nuovi casi che possono aumentare o diminuire nel tempo, a seconda degli individui suscettibili alla malattia. Questo è il caso, per esempio, del morbillo in Italia, dove negli ultimi anni i tassi di vaccinazione non sono stati sufficienti per garantire una copertura vaccinale adeguata e nel tempo si è assistito a dei momenti in cui la malattia si è ripresentata più frequentemente.

Infine, le PANDEMIE possono essere considerate epidemie su scala mondiale: oltre a trasmettersi da persona a persona e provocare un numero significativo di morti, la malattia infettiva si diffonde a livello globale.