Encefalite Erpetica – Encefalite da Herpes simplex

L'encefalite erpetica può manifestarsi:

Dopo un'infezione da herpes simplex virus primitiva ;

; Alla riattivazione di un'infezione latente.

Ricordiamo, infatti, che l'herpes simplex rimane quiescente in modo permanente nel sistema nervoso; raramente, si presenta sotto forma di encefalite, probabilmente per la trasmissione attraverso i nervi periferici al sistema nervoso centrale (SNC).

Tuttavia, non esiste una relazione causale o temporale tra le lesioni periferiche (come, per esempio, nel caso dell'herpes labiale) e l'encefalite. Inoltre, va ricordato che molte malattie febbrili possono scatenare l'herpes labiale. Pertanto, la presenza o l'assenza di tali lesioni non conferma, né esclude la diagnosi di encefalite erpetica.

Encefalite Erpetica: Quali sono le Cause?

L'encefalite erpetica è causata principalmente dal virus herpes simplex di tipo 1 (HVS-1), lo stesso agente eziologico dell'herpes labiale. Meno spesso, la malattia può essere provocata dal virus dell'herpes simplex di tipo 2 (HSV-2).

L'encefalite erpetica rimane comunque una malattia piuttosto rara e colpisce solo una piccola parte delle persone infettate dall'herpes simplex virus di tipo 1 (HVS-1), forse per una sottostante predisposizione genetica. Quest'ipotesi è stata avanzata dopo l'identificazione di mutazioni in quattro geni differenti implicati nell'immunità innata contro l'HSV-1 nel sistema nervoso centrale.

Patogenesi dell’Encefalite Erpetica

L'esatta patogenesi dell'encefalite erpetica non è chiara, così come sono ancora sconosciuti i fattori che scatenano l'episodio d'infezione da herpes simplex a livello cerebrale.

Si ritiene che l'infezione cerebrale avvenga per:

Trasmissione neuronale diretta del virus da un sito periferico al cervello attraverso il nervo trigemino od olfattivo; Processi immuno-mediati indiretti che inducono neuro-infiammazione.

Encefalite Erpetica: Epidemiologia

L'encefalite erpetica si presenta in modo sporadico, senza uno schema stagionale. Ogni età può essere interessata, ma è più comune nei bambini con meno di tre anni (primo-infezione) o negli adulti con più di 50 anni con un'infezione ricorrente. I due sessi sono ugualmente colpiti.