Sebbene non sia propriamente corretto, nel linguaggio comune, i termini "malattia emorroidaria" ed "emorroidi" vengono utilizzati come sinonimi per indicare l'infiammazione e il rigonfiamento di questi cuscinetti.

L'utilizzo di emollienti per le feci , di farmaci o prodotti per favorire l'evacuazione o per avere sollievo dai sintomi della malattia emorroidaria (ad esempio, pomate a base di anestetici locali) andrebbe evitato a meno che non sia il medico a prescriverlo in quanto lo ritiene assolutamente necessario, ma solo dopo aver fatto un'attenta valutazione del rapporto esistente fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto. Per tale ragione, si raccomanda di non assumere alcun farmaco o prodotto per il trattamento delle emorroidi o della stitichezza senza aver prima consultato il proprio medico o il proprio ginecologo .

Per ottenere sollievo dalle emorroidi, alcuni autori consigliano di fare un bagno in acqua calda ( non bollente ) o di fare impacchi con acqua caldo-tiepida. Da evitare, invece, l'acqua molto calda e bollente, così come quella fredda, in quanto possono peggiorare il problema.

Ruolo dell'alimentazione

Emorroidi in gravidanza cosa mangiare

Come abbiamo detto, in presenza di emorroidi in gravidanza, l'incremento di fibre nella propria alimentazione può rivalersi un valido rimedio per favorire la risoluzione o prevenire il problema. In questo senso, pertanto, è utile consumare frutta, verdura ed eventualmente altri alimenti che siano in grado di apportare buone quantità di fibre, unitamente ad un abbondante consumo di acqua che consente non solo di mantenere l'organismo ben idratato, ma anche di ammorbidire le feci. Naturalmente, per quel che concerne la frutta e la verdura, è necessario seguire tutte le norme di preparazione e le norme igieniche del caso al fine di prevenire problematiche durante la gestazione.

Ad ogni modo, visto il periodo particolare e vista la soggettività di ciascuna donna, per maggiori informazioni in merito a quali alimenti è meglio consumare durante la gestazione e in quali porzioni, si raccomanda di rivolgersi al proprio medico o al ginecologo, o ancora a figure specializzate in nutrizione.

Cosa non mangiare con le emorroidi in gravidanza?

In presenza di emorroidi in gravidanza è bene evitare i cibi piccanti (ad esempio, conditi con pepe, peperoncino, ecc.) e gli alimenti nervini come il caffè che, tuttavia, andrebbero comunque limitati durante la gestazione. Da evitare anche aglio e cipolla, spezie, cibi grassi e alimenti preparati con metodi di cottura come la frittura o gli intingoli.

