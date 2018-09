Emorroidi Esterne: cosa fare per prevenirle

La prevenzione delle emorroidi esterne è basata soprattutto sulla modifica dello stile di vita e sull'adozione di alcune semplici abitudini.

In primo luogo, è fondamentale andare in bagno non appena si sente lo stimolo ad evacuare, evitando di sforzarsi durante la defecazione e di non stare seduti troppo a lungo sul wc, per non sottoporre ad uno stress eccessivo la zona ano-rettale.

Un'alimentazione sana ed equilibrata associata ad una regolare attività fisica sono elementi fondamentali per mantenere l'apparato digerente in buona forma e contrastare lo sfiancamento delle mucose che contengono i cuscinetti emorroidari. Per mantenere regolare la funzione intestinale e correggere la stipsi, è necessario bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno (abitudine utile anche per evitare la costipazione, che peggiora i sintomi, e per mantenere le feci morbide) e preferire una dieta ricca di fibre, frutta e verdura fresche, legumi e cereali integrali. Andrebbero evitate, invece, le bevande alcoliche, l'abuso di caffè e gli alimenti irritanti, come spezie, insaccati, fritture e cioccolato, che accentuano anche la sintomatologia delle emorroidi esterne.