Emorroidi Esterne: Cosa Sono? Cause, Sintomi e Cura

Nel linguaggio comune, la malattia emorroidaria viene denominata "emorroidi". In realtà, si tratta di un termine improprio, in quanto le emorroidi ( o plesso emorroidale ) sono normalmente presenti all'interno del canale anale di tutte le persone. La loro funzione è quella di contribuire, assieme allo sfintere anale, all' evacuazione ed alla continenza , quindi alla capacità di trattenere feci , liquidi e gas . Le emorroidi sono in grado di dilatarsi e sgonfiarsi attraverso l'afflusso ed il deflusso del sangue al loro interno. Quando tali strutture subiscono delle modificazioni e vengono irritate, possono aumentare di volume e protrudere all'esterno dell'ano, producendo i sintomi caratteristici della malattia emorroidaria.

Anche se non rappresentano una grave malattia, le emorroidi esterne non dovrebbero essere trascurate. I casi più lievi possono essere trattati, infatti, con l' applicazione topica di farmaci ad azione decongestionante . Tuttavia, un peggioramento dei sintomi associati alle emorroidi esterne può rendere necessario il ricorso ad un intervento chirurgico .

I fattori che concorrono a determinare l'infiammazione delle emorroidi esterne sono diversi e comprendono la stitichezza cronica , le eccessive spinte per evacuare, la lunga permanenza seduti sul water, la gravidanza e la dieta non equilibrata.

Le emorroidi esterne sono dei cuscinetti di tessuto riccamente vascolarizzato, presenti nella parte terminale del retto , vicino all' ano . In determinate circostanze, queste strutture possono infiammarsi e gonfiarsi oltre misura, divenendo visibili ad occhio nudo.

Dal punto di vista anatomico, le emorroidi esterne sono situate ai margini dell'orifizio anale, quindi inferiormente rispetto alla linea dentata o pettinea (cioè la linea immaginaria che divide in due parti il canale anale, a seconda della mucosa che lo riveste). Più in alto, invece, hanno sede le emorroidi interne . Proprio la diversità della mucosa di rivestimento, determina, tra i due tipi di emorroidi, una differente sensibilità dolorifica . In particolare, questa risulta assente per le emorroidi interne, mentre è spiccata per quelle esterne.

La progressione della malattia emorroidaria si verifica, in ogni caso, per una congestione di sangue ; in pratica, quest'ultimo si accumula nelle emorroidi esterne, dilatandole e facendole scivolare verso il basso. Questo fenomeno favorisce, da un lato, la lesione delle pareti dei vasi e, dall'altro, tende a sfiancare i tessuti della regione ano-rettale, tessuti che si trovano costretti a sostenere un peso maggiore dato dal sangue accumulato. Come risultato, le vene emorroidarie tendono a protrudere verso l'esterno dallo sfintere anale, quindi a prolassare, trascinando con sé la mucosa che le ricopre.

Nei casi di pazienti portatori da lungo tempo di emorroidi esterne sanguinanti , sia come gocciolamento , sia come vere e proprie emorragie , si può assistere all'instaurarsi di gravi anemie ferro prive , dovute cioè ad una deficienza di ferro .

Negli stadi più avanzati, possono insorgere complicazioni come la trombosi emorroidaria . Tale evento patologico può dare origine ad un'infiammazione acuta molto dolorosa, per la presenza di sangue coagulato all'interno delle emorroidi esterne. All'osservazione, quest'ultime risultano gonfie, tese e bluastre.

Il principale problema è rappresentato dal sanguinamento in conseguenza della congestione e dell' edema , i quali comportano una maggior facilità di lesione dei tessuti esposti. Quando prolassano all'esterno dello sfintere anale, le emorroidi esterne possono causare un sanguinamento continuo e relativamente abbondante, poiché il tessuto prolassato si espone in quantità maggiori.

Col passare del tempo, i cuscinetti emorroidari possono protrudere all'esterno dell'ano fino a prolassare in modo permanente verso l'esterno dello sfintere anale, provocando forte disagio fisico e dolore , aggravati dalla contrattura dello sfintere anale. La lesione delle emorroidi esterne per sfregamento o eccessivo assottigliamento delle strutture che lo compongono, predispone al sanguinamento ( proctorragia ), anche continuo e relativamente abbondante.

Lavaggi tiepidi (intorno ai 40° C) sono molto efficaci nel lenire sintomi locali, mentre va evitato l'uso di acqua fredda che potrebbe portare allo strozzamento delle emorroidi esterne prolassate per lo spasmo anale.

Alcuni medici possono prescrivere anche dei fleboprotettori , da assumere ciclicamente per via orale . Ne sono esempi gli estratti di vite rossa , amamelide , rusco o pungitopo , meliloto , ippocastano , esperidina e mirtillo. Gli stessi estratti sono presenti anche in specifiche formulazioni per l'applicazione topica, quindi in pomate da applicare a livello anale.

Nei casi più lievi, il medico può indicare l'applicazione locale di farmaci, in grado di alleviare i sintomi delle emorroidi esterne. Questi preparati, però, dovrebbero essere usati solo per brevi periodi, poiché possono causare irritazioni della zona anale e non hanno effetti nel lungo periodo.

In qualche occasione, le emorroidi esterne lievi si risolvono in breve tempo e spontaneamente, senza richiedere alcun intervento medico particolare. In genere, il picco di gonfiore e dolore si verifica 48 ore dopo l'inizio dei sintomi e si risolve nel giro di 4 giorni. Nel frattempo, è utile fare frequenti lavaggi locali con acqua tiepida o ricorrere a farmaci topici per alleviare i fastidi.

Prevenzione

Emorroidi Esterne: cosa fare per prevenirle

La prevenzione delle emorroidi esterne è basata soprattutto sulla modifica dello stile di vita e sull'adozione di alcune semplici abitudini.

In primo luogo, è fondamentale andare in bagno non appena si sente lo stimolo ad evacuare, evitando di sforzarsi durante la defecazione e di non stare seduti troppo a lungo sul wc, per non sottoporre ad uno stress eccessivo la zona ano-rettale.

Un'alimentazione sana ed equilibrata associata ad una regolare attività fisica sono elementi fondamentali per mantenere l'apparato digerente in buona forma e contrastare lo sfiancamento delle mucose che contengono i cuscinetti emorroidari. Per mantenere regolare la funzione intestinale e correggere la stipsi, è necessario bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno (abitudine utile anche per evitare la costipazione, che peggiora i sintomi, e per mantenere le feci morbide) e preferire una dieta ricca di fibre, frutta e verdura fresche, legumi e cereali integrali. Andrebbero evitate, invece, le bevande alcoliche, l'abuso di caffè e gli alimenti irritanti, come spezie, insaccati, fritture e cioccolato, che accentuano anche la sintomatologia delle emorroidi esterne.

