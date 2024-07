Emorragia: cos’è? Cause, sintomi e cosa fare subito

Un'emorragia può essere pericolosa per la vita, soprattutto quando comporta una significativa perdita di sangue o si verifica in aree critiche come il cervello o i principali vasi sanguigni. Un'emorragia grave e non trattata può portare a shock, insufficienza d'organo o morte.

Il livello più grave di emorragia è lo shock emorragico , un'emergenza medica che può rapidamente trasformarsi in una fatalità. Lo shock emorragico subentra quando il corpo perde così tanto sangue che il cuore non riesce a tenere il passo nel soddisfare le richieste di ossigeno dei tessuti e i sistemi vitali iniziano a cedere. Si instaura così una insufficienza d'organo e, in assenza della rapidissima esecuzione di interventi salvavita, sopraggiunge il coma e la morte. Lo shock emorragico può iniziare quando si perde circa il 20% del volume sanguigno.

Le emorragie si verificano quando il sangue fuoriesce attraverso dai vasi sanguigni. Le cause sono numerose, ma, in base all'evento scatenante, possono essere suddivise in due macrocategorie:

In base alla localizzazione, le emorragie prendono il nome generalmente dell'organo o dell'area anatomica interessata (emorragia addominale , gastrica, cerebrale, cardiaca, vaginale ecc.); altre volte, assumono denominazioni specifiche, come le seguenti, per fare qualche esempio:

Le emorragie sono in genere divise in tre tipi, a seconda della componente interessata:

In generale, l'emorragia interna deve essere sospettata nelle situazioni in cui si osservano:

L'emorragia esterna è solitamente molto facile da individuare e si può identificare rapidamente la fonte del sanguinamento. Di contro, l'emorragia interna può essere difficile da riconoscere, ma può essere sospettata da alcuni campanelli d'allarme, come per esempio:

In un adulto sano, circolano in media 4,5-5,5 litri di sangue. La maggior parte degli adulti può tollerare la perdita fino al 14% (500-600 millilitri) del proprio volume di sangue, senza disturbi o alterazioni dei segni vitali .

Rivolgersi al pronto soccorso o chiamare i numeri telefonici di emergenza se si pensa che possa essere in corso un' emorragia interna o se si notano segni di shock emorragico come:

Primo soccorso

Il trattamento di un'emorragia varia a seconda della sua natura, della sua gravità e della sua posizione.

Cosa fare in caso di emorragia esterna?

Il primo soccorso per emorragie esterne minori include:

Pulire la zona interessata con acqua e sapone oppure con un panno il più pulito possibile che non si attacchi alla ferita.

Mantenere una pressione diretta sulla ferita utilizzando una medicazione pulita. Nella maggior parte dei casi, la pressione aiuterà a fermare piccole emorragie.

Nei casi meno gravi di emorragia esterna, in ospedale potrebbero essere usati punti di sutura o colla chirurgica per chiudere una ferita.

In caso di emorragia esterna grave:

Liberare la parte lesa dagli indumenti e con una garza sterile o un tessuto pulito applicare sul sito sanguinante una pressione:

a monte (cioè in una zona scelta lungo il percorso dell'arteria tra il cuore e la ferita) se si tratta di un vaso arterioso



a valle (cioè dopo la lesione verso le estremità corporee) se si tratta di un'emorragia venosa.

Quando la perdita ematica è abbondante, fasciare la ferita – è possibile utilizzare qualsiasi materiale disponibile e fare un nodo semplice - con una certa pressione (maggiore in presenza di emorragia arteriosa, minore quando è di origine venosa); se necessario, utilizzare un laccio emostatico per brevi periodi. Una volta applicata, evitare di rimuovere la fasciatura compressiva nelle due ore seguenti (al fine di permettere la naturale chiusura dei vasi ed evitare che il venir meno della pressione esercitata dalla benda faciliti la fuoriuscita di sangue dalla lesione). Il laccio emostatico dovrebbe essere legato 5 cm sopra la ferita (mai sopra un'articolazione) e va allentato ogni 20-30 minuti (se viene mantenuto troppo stretto e/o troppo a lungo, può provocare danni anche irreparabili alle strutture nervose e vascolari).

(118-112-113) e organizzare il trasporto rapido della persona in ospedale. Se l'emorragia è da ferita ed interessa un arto , quando non c'è il sospetto di frattura, sollevarlo più in alto rispetto al corpo. Se l'emorragia è venosa e la compressione della ferita è impossibilitata dalla presenza di corpi estranei (come schegge di vetro o di legno) questo semplice accorgimento permette di ridurre il sanguinamento. Compressione diretta e sollevamento dell'arto sono controindicati in caso di sospetta frattura o lussazione, nella probabile lesione del midollo spinale ed in presenza di corpi estranei (che non devono mai essere rimossi per evitare che questi causino ulteriori danni alle strutture adiacenti). In simili situazioni è possibile tentare la compressione a distanza sui punti in cui l'arteria principale che porta il sangue nel distretto lesionato decorre in superficie e direttamente sopra un osso (sito in cui si percepisce il polso arterioso). In questo modo, l'arteria viene schiacciata contro le formazioni dure sottostanti ed il flusso ematico arterioso diminuisce.

, il paziente andrà mantenuto in . Attenzione ai segni di shock che spesso subentrano in caso di emorragie importanti. In questo caso, il soggetto va messo in posizione antishock (supino, con la testa in basso e gli arti sollevati) e coperto con un panno leggero.

Come si cura una emorragia interna?

L'emorragia interna non può essere gestita con il primo soccorso, poiché richiede cure mediche di emergenza tempestive. In attesa dell'intervento medico (da allertare immediatamente), mantenere il paziente a riposo in posizione distesa e non somministrare nulla per via orale.

In ospedale e in situazioni di emergenza, gli operatori sanitari valuteranno la natura, la fonte e la gravità dell'emorragia per determinare il trattamento più appropriato, che può comportare.

Punti di sutura: potrebbero essere applicati per fermare l'emorragia da ferita aperta e impedire ai batteri e ad altri agenti patogeni nocivi di entrare nel corpo

potrebbero essere applicati per fermare l'emorragia da ferita aperta e impedire ai batteri e ad altri agenti patogeni nocivi di entrare nel corpo Intervento chirurgico: potrebbero essere necessarie procedure chirurgiche per fermare l'emorragia dai principali vasi sanguigni o per riparare organi o tessuti corporei danneggiati

potrebbero essere necessarie procedure chirurgiche per fermare l'emorragia dai principali vasi sanguigni o per riparare organi o tessuti corporei danneggiati Trasfusione di sangue: viene fornita tramite una via endovenosa (EV) per sostituire il sangue perso e migliorare l'apporto di ossigeno in tutto il corpo

viene fornita tramite una via endovenosa (EV) per sostituire il sangue perso e migliorare l'apporto di ossigeno in tutto il corpo Farmaci: aiutano a stabilizzare la pressione sanguigna e possono includere l'acido tranexamico (controlla il sanguinamento), la vitamina K (favorisce la coagulazione del sangue) e la desmopressina (aumenta la coagulazione del sangue).

L'obiettivo di quest'interventi sarà quello di fornire al corpo ossigeno sufficiente, mentre lavorano per controllare l'emorragia e limitare i danni ai tessuti.

Attenzione! In presenza di otorragia conseguente a trauma cranico (perdite ematiche dal condotto uditivo) l'emorragia non dev'essere ostacolata ed il soggetto va messo in posizione di sicurezza sul lato dell'emorragia. Analogo discorso in caso di epistassi conseguente a trauma cranico.

Quanto tempo si può vivere con un'emorragia?

La quantità di tempo che si può vivere con un'emorragia dipende dalla gravità dell'emorragia e dalla sua posizione. Se l'emorragia è grave, le persone potrebbero avere solo pochi minuti per ricevere cure mediche salvavita, mentre altri tipi di emorragia potrebbero consentire più tempo per l'intervento medico.