Cos'è l'ulcera gastrica?

L'ulcera gastrica è una condizione patologica caratterizzata da un'erosione della mucosa gastrica, ossia del rivestimento interno dello stomaco.

Generalmente di forma tondeggiante, la formazione dell'ulcera gastrica è da imputarsi all'azione erosiva esercitata dagli stessi succhi gastrici sulla parete dello stomaco. Solitamente si manifesta con dolore sordo e bruciore che si localizzano a livello dell'addome superiore.

In alcuni casi, soprattutto (ma non esclusivamente) se non viene adeguatamente trattata, l'ulcera gastrica può dare origine a diverse complicazioni. Fra queste, rientrano il sanguinamento e l'emorragia.

Per approfondire: