Emorragia interna: cos’è? Quali sono le cause e quando preoccuparsi

Si tratta di un' emergenza medica : l'emorragia interna può essere, infatti, pericolosa per la vita, soprattutto quando comporta una significativa perdita di sangue o si verifica in aree critiche come il cervello o i principali vasi sanguigni.

L' emorragia interna è una perdita di sangue dai vasi sanguigni che si accumula all'interno del corpo , in cavità come addome, testa o torace, o fuoriesce attraverso la bocca (tramite vomito ), il naso, l'ano (con o senza feci ), la vagina o l'uretra (con l'urina).

Lo shock emorragico subentra quando il corpo perde così tanto sangue che il cuore non riesce a tenere il passo nel soddisfare le richieste di ossigeno dei tessuti e i sistemi vitali iniziano a cedere. Si instaura così una insufficienza d'organo e, in assenza della rapidissima esecuzione di interventi salvavita, sopraggiunge il coma e la morte.

Un'emorragia interna può essere difficile da rilevare perché lo stravaso ematico non è visibile dall'esterno e si potrebbe non avvertirne la comparsa finché non si presentano i primi sintomi che vanno interpretati come campanelli d'allarme.

Quali sono le cause?

L'emorragia interna è spesso il risultato di un trauma o di una lesione, ma esistono cause più rare. A volte, identificare la causa dell'emorragia interna può essere semplice. Se sei stato coinvolto in un incidente o hai avuto un infortunio recente, l'emorragia è probabilmente il risultato di quell'evento.

Cosa provoca un’emorragia interna?

Le cause delle emorragie interne sono varie quanto i segni e i sintomi. Alcune sono causate da una forza esterna, come contusioni importanti o traumi da schiacciamento, mentre altre si verificano all'interno, per una patologia che indebolisce o fa rompere un vaso (aneurisma, tumori, vene varicose, aterosclerosi ecc.) o per un difetto della coagulazione (emofilia).

Quali sono le cause di un’emorragia interna?

Ricapitolando: le cause più comuni di emorragia interna includono traumi, aneurismi e disturbi emorragici. Anche l'uso eccessivo di alcuni farmaci può causare emorragie interne, così come le febbri emorragiche virali. Qualunque sia la causa, è importante ricevere subito assistenza medica. Una lieve emorragia interna può diventare rapidamente più grave, se la causa non viene identificata e trattata rapidamente.

Quali malattie aumentano il rischio di emorragia interna?

Il primo soccorso in caso di emorragia interna è fondamentale per limitare la perdita di sangue fino all'arrivo dei soccorsi medici di emergenza e prevede di sdraiare la persona, sollevarle le gambe sopra il livello del cuore e non darle nulla da mangiare o da bere.

