Emogasanalisi: Cos'è? Procedura e Valori

I medici ricorrono all'emogasanalisi per capire con quale efficacia avviene lo scambio gassoso a livello degli alveoli polmonari , scambio da cui dipende l'ossigenazione del sangue . Tra le condizioni mediche per le quali è utile il ricorso all'emogasanalisi, rientrano: le malattie polmonari e respiratorie, l' insufficienza renale , l' insufficienza cardiaca , il diabete , le malattie del sonno notturno, alcuni tipi d'infezioni, i colpi alla testa che pregiudicano le capacità respiratorie, l' overdose da droghe ecc. Effettuata in un centro medico-ospedaliero, l'emogasanalisi consiste nel prelievo di un piccolo campione di sangue e nella successiva analisi di laboratorio di tale campione. In genere, i risultati dell'emogasanalisi sono a disposizione di chi vi si è sottoposto già dopo 10-15 minuti.

L'emogasanalisi è nota anche come emogasanalisi arteriosa , in quanto la misurazione dei sopraccitati parametri ha per oggetto il sangue circolante nelle arterie .

L'emogasanalisi è una procedura che da sola non permette di diagnosticare con precisione la condizione medica presente ; essa, infatti, non permette di stabilire se le anomalie rilevate sono da imputarsi a un problema cardiaco, a un problema polmonare ecc. Questo limite rende indispensabile il ricorso a esami diagnostici più approfonditi e più specifici.

Tutte le sopraccitate condizioni mediche (malattie polmonari e/o respiratorie, insufficienza renale ecc.), per le quali un'emogasanalisi ha un valore diagnostico di una certa rilevanza, hanno in comune il fatto di alterare i livelli sanguigni di ossigeno e anidride carbonica o i valori sanguigni del pH.

Inoltre, l'emogasanalisi trova impiego nella diagnosi di infortuni al collo o alla testa che influenzano le capacità respiratorie del malcapitato, nella diagnosi di overdose da da droghe , nella valutazione di un trattamento (in genere l' ossigenoterapia ) per una data malattia polmonare e nella stima di quanto sia efficace la ventilazione meccanica (chiaramente nei soggetti che sono sottoposti a tale rimedio).

L'emogasanalisi serve ai medici per capire qual è l'efficacia dello scambio gassoso sangue/alveoli in un individuo. Detto altrimenti, l'emogasanalisi permette di stabilire la capacità di una persona di ossigenare il sangue e di liberare quest'ultima dall'anidride carbonica.

Grazie al suddetto scambio di gas, il cui nome specifico è ematosi , il sangue diviene così in grado di ossigenare e mantenere in vita tutte le cellule , i tessuti e gli organi del corpo umano .

Fatta eccezione per queste tre circostanze, l'emogasanalisi è una procedura alquanto semplice, che non richiede alcuna particolare preparazione.

Il prelievo di sangue da un'arteria è più doloroso del prelievo di sangue da una vena, in quanto in genere le arterie risiedono più in profondità, rispetto ai vasi venosi, e sono circondate da nervi .

Primo passaggio → prevede la sterilizzazione , per mezzo di alcol , dell'ago per il prelievo e del sito anatomico di prelievo. In presenza di pazienti particolarmente sensibili al dolore , può includere anche l'iniezione di un anestetico locale nel sito d'introduzione dell'ago, allo scopo di rendere meno fastidiosa l'intera operazione di prelievo.

Il prelievo può avvenire in tre diverse arterie ; le arterie da cui è possibile prelevare il campione di sangue per un'emogasanalisi sono: l' arteria radiale , l' arteria brachiale e l' arteria femorale . Il prelievo dall'arteria radiale ha luogo nel polso ; il prelievo dall'arteria brachiale ha sede nel braccio , per l'esattezza nella piega anteriore del gomito ; infine, il prelievo dall'arteria femorale avviene a livello dell' inguine .

I pazienti sottoposti a emogasanalisi possono far rientro a casa appena conclusa la procedura . Tuttavia, ciò si verifica assai di rado, in quanto, nella maggior parte dei casi, i soggetti che hanno effettuato un'emogasanalisi soffrono di una condizione medica di una certa rilevanza clinica, che richiede un trattamento immediato .

Risultati

Emogasanalisi: Interpretazione dei Risultati

I medici confrontano ciò che risulta dall'emogasanalisi con una serie di riferimenti che corrispondono alla normalità.

È bene precisare che i valori di riferimento variano in relazione alla localizzazione geografica, per l'esattezza dipendono dal livello del mare.

Per semplificare quanto appena affermato, i valori di riferimento per un individuo che vive e ha svolto l'esame in una zona geografica sul livello del mare sono diversi dai valori di riferimento per un individuo che vive e ha svolto l'esame in una zona di montagna (quindi non a livello del mare).

Emogasanalisi: i Valori

L'esito di un'emogasanalisi riporta tipicamente i valori dei seguenti parametri:

Pressione parziale dell'ossigeno (PaO2);

Pressione parziale dell'anidride carbonica (PaCO2);

pH sanguigno;

Livelli sanguigni di bicarbonato (HCO3);

Contenuto sanguigno di ossigeno e la saturazione di ossigeno (SAT);

Eccesso di basi (BE);

Elettroliti.

Per un individuo adulto che vive in una zona geografia sul livello del mare, i valori di riferimento per i suddetti parametri sono:

Pressione parziale dell'ossigeno: tra 80 e 100 mmHg;

Pressione parziale dell'anidride carbonica: tra 35-45 mmHg;

pH: 7,35 e 7,45;

Concentrazione di bicarbonato (HCO): tra 22 e 26 mmol/L (mEq/L);

Contenuto di ossigeno: tra 15-22 mL per 100 mL di sangue (6,6-9,7 mmol/L);

Saturazione ossigeno: 95-100%;

Eccesso di basi: compreso tra -2 e +2 mmol/L;

Elettroliti: Sodio: tra 135-145 mEq/L; Potassio: tra 3,5-5 mEq/L; Calcio: tra 8,5-10,5 mEq/L; Cloro: tra 95-105 mEq/L.



*Nota bene: i valori di riferimento per un bambino che vive in una zona geografica sul livello del mare sono diversi, rispetto a quelli di un individuo adulto.

Emogasanalisi: Valori Anomali e loro Interpretazione

Se il pH è inferiore a 7,35 e la concentrazione di bicarbonato e la pressione parziale dell'ossigeno sono inferiori ai valori di riferimento, il paziente è in una condizione di acidosi metabolica .

Possibili cause di tale condizione sono l'insufficienza renale, la chetoacidosi diabetica e lo shock.

. Possibili cause di tale condizione sono l'insufficienza renale, la chetoacidosi diabetica e lo shock. Se il pH è superiore a 7,45 e la concentrazione di bicarbonato e la pressione parziale dell'ossigeno superano i valori di riferimento, il paziente è in una condizione di alcalosi metabolica .

Una possibile causa di tale condizione è l'ipokaliemia.

. Una possibile causa di tale condizione è l'ipokaliemia. Se il pH è inferiore a 7,35 e la concentrazione di bicarbonato e la pressione parziale dell'ossigeno sono maggiori dei valori di riferimento, il paziente è in una condizione di acidosi respiratoria .

Possibili cause di tale condizione sono le malattie polmonari, come la BPCO o la polmonite.

. Possibili cause di tale condizione sono le malattie polmonari, come la BPCO o la polmonite. Se il pH è superiore a 7,45 e la concentrazione di bicarbonato e la pressione parziale dell'ossigeno sono inferiori ai valori di riferimento, il paziente è in una condizione di alcalosi respiratoria.

Una possibile causa di tale condizione è l'iperventilazione.

Emogasanalisi: cosa altera i Risultati?

Svariate condizioni possono alterare i risultati di un'emogasanalisi, tra cui: