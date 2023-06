Emicrania silente: come riconoscerla e affrontarla

Quando si parla di emicrania si pensa subito a sintomi come dolore intenso di natura pulsante, "martellamento" a livello delle tempie, crisi invalidanti. In realtà, non sempre questa forma di mal di testa causa le manifestazioni tipiche conosciute da tutti. Esiste anche una forma di emicrania silente , senza cefalea , caratterizzate da una sintomatologia meno specifica , che può trarre in inganno.

Causa dunque un attacco caratterizzato da disturbi sensoriali temporanei , come vedere punti o macchie , avere difficoltà a sentire o parlare chiaramente e provare vertigini . In realtà, si tratta di disturbi che possono comparire anche nell'emicrania silente, prima della comparsa del dolore alla testa: la differenza è che nell'emicrania silente, manca completamente la fase del dolore .

L'emicrania silente, più propriamente detta aura emicranica senza cefalea , è una particolare forma di emicrania in cui si manifestano l' aura o altri disturbi dell'emicrania, come cambiamenti visivi, sensoriali, vocali e/o motori, senza comparsa del mal di testa.

Solitamente, l'attacco coinvolge un solo lato della testa. Tuttavia, non sempre l'emicrania si manifesta in questo modo tipico, esiste anche una tipologia, detta emicrania silente, che non comporta alcun dolore o martellamento , ma è caratterizzata da altri sintomi, come disturbi visivi, sensoriali o del linguaggio e del linguaggio.

L'emicrania è una delle forme più comuni di mal di testa. In genere, si manifesta con un dolore intenso, di natura pulsante, che ha un esordio lento e inizia da un solo lato della testa, poi coinvolge la regione frontale sopra l' occhio ; in un secondo momento le "pulsazioni" si intensificano e arrivano a coinvolgere anche la fronte e la tempia.

Come per la forma classica di emicrania, anche per l'emicrania silente la causa esatta non è completamente nota. Secondo alcune teorie, alla base di questa problematica potrebbe esserci un'onda elettrica dovuta all'attivazione dei neuroni , che si muove attraverso la corteccia visiva nel cervello , determinando così cambiamenti visivi.

Emicrania silente non è sinonimo di emicrania senza sintomi : è vero che questa condizione non si associa alla comparsa di mal di testa, ma causa comunque la comparsa di alcuni disturbi.

Spesso, l'attacco vero e proprio è preceduto da una fase prodromica, una sorta di fase "di avvertimento", in cui compaiono alcuni campanelli di allarme. Segue l'aura, una fase che può avere una durata molto variabile. Infine, può esserci la fase finale postpdromo, ma solo in alcune persone.

Emicrania silente, i rimedi

L'emicrania silente, come visto, non si associa alla comparsa di mal di testa, per cui non può essere curata allo stesso modo dell'emicrania classica, dove si interviene soprattutto per cercare di alleviare il dolore. I farmaci antidolorifici possono aiutare a prevenire e trattare la fase del mal di testa, ma in genere non fermano l'aura, per cui non ha senso usarli per l'emicrania silente.

Come affrontare dunque questa problematica? In relazione alla frequenza e gravità degli episodi, si possono tentare diverse soluzioni. Alcuni studi hanno dimostrato che gli integratori di magnesio possono essere efficaci nel trattamento dell'emicrania silente.

Il magnesio, infatti, svolge un ruolo vitale nella produzione di energia, nella funzione muscolare e nervosa e può contribuire anche a contrastare alcuni dei possibili meccanismi alla base dell'aura emicranica. Gli integratori di magnesio sono una buona opzione per la maggior parte dei pazienti poiché sono ben tollerati ed efficaci se usati in modo corretto. Secondo l'American Migraine Foundation, la forma migliore è l'ossido di magnesio (altre forme, come il cloruro di magnesio, non sono ben assorbite e non funzionano allo stesso modo) e la dose giornaliera raccomandata è da 400 a 600 milligrammi al giorno. Sono necessari almeno tre mesi di utilizzo quotidiano per vedere i benefici.

Se le crisi sono frequenti, il medico potrebbe prescrivere cure preventive, per esempio a base di farmaci antiepilettici che agiscono diminuendo l'eccitabilità dei neuroni nel cervello, o di farmaci anti-CGRP.

Alcuni cambiamenti dello stile di vita come la riduzione dello stress, l'esercizio fisico regolare e l'evitare noti fattori scatenanti dell'emicrania (come determinati cibi, profumi o attività) possono aiutare a prevenire gli attacchi.