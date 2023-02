Emicrania Femminile: cause e rimedi

Tra queste, il principale è rappresentato dall' uso della pillola anticoncezionale , o del cerotto anticoncezionale , che possono causare mal di testa o, al contrario, farlo diminuire, diurante la settimana di sospensione dell'anticoncezionale, ossia quando il livello di estrogeni cala. Anche in gravidanza l'emicrania può acutizzarsi, soprattutto durante il primo trimestre . Con l'avanzamento della gestazione, in generale, il disturbo tende ad alleviarsi sino a risolversi del tutto. Il fisiologico calo degli ormoni durante la menopausa, invece, è spesso causa di un peggioramento del mal di testa.

Il mal di testa nelle donne in età ferile, correlato agli ormoni , è molto più frequente nel periodo che precede l'arrivo delle mestruazioni o nei primi tre giorni di flusso, in concomitanza con il naturale calo del livello degli estrogeni. In questo caso si parla di emicrania mestruale, caratterizzata da sintomi precisi che la differenziano da un normale mal di testa: il dolore è molto più acuto, ad esempio. Il mal di testa da ormoni , presenta tuttavia altre cause correlate o meno.

Lo Studio

Uno studio condotto al Charité Universitätsmedizin di Berlino ha coinvolto tre gruppi di donne con emicrania episodica ricorrente. I tre gruppi, formati da 30 persone, erano costituiti da: donne con un ciclo mestruale regolare, donne che assumevano la pillola, e donne in menopausa, sono stati messi a confronto con donne di età e profilo simile, ma che non soffrivano di emicrania.

I ricercatori hanno raccolto sangue e liquido lacrimale per analizzare i livelli di CGRP delle partecipanti, ossia un potente peptide vasodilatatore che può intervenire nella trasmissione del dolore, interessando il sistema nervoso periferico e centrale, scatenando quindi gli attacchi di emicrania.

Momento del prelievo. Nelle donne con cicli mestruali regolari, i campioni sono stati prelevati durante le mestruazioni, quando i livelli di estrogeni sono bassi, e nel periodo dell'ovulazione, quando sono più alti. Nelle donne che assumono contraccettivi orali, i campioni sono stati prelevati durante il periodo di stop della pillola e durante l'assunzione. Nelle donne in menopausa, i campioni sono stati prelevati in momenti casuali.

Il risultato. Le partecipanti con emicrania e ciclo mestruale regolare presentavano concentrazioni di CGRP più elevate durante le mestruazioni, rispetto alle donne senza emicrania. Quelle con emicrania avevano livelli ematici di CGRP in media di 5,95 picogrammi per millilitro (pg/ml) rispetto ai 4,61 pg/ml di quelle senza emicrania. Il liquido lacrimale nelle donne con emicrania aveva livelli di CGRP di 1,2 nanogrammi per millilitro (ng/ml) rispetto agli 0,4 ng/ml di quelle che non soffrivano di mal di testa. Al contrario, le donne che prendevano la pillola e quelle in menopausa presentavano livelli di CGRP simili nei gruppi con o senza emicrania.