Emergenza Psicologica Post Pandemia Covid-19

Stress e disagio psicologico: emergenza sanitaria del 2021

Come la pandemia inciderà in maniera rilevante sul futuro della popolazione lo si evidenzierà già nei primi mesi del 2021. Ciò che caratterizzerà il nuovo anno, secondo gli esperti, sarà una nuova emergenza sanitaria, quella psicologica, legata alle conseguenze che il Covid-19 ha provocato. Una lunga serie di criticità, malattie e decessi. Non solo: anche chi non è entratto personalmente in contatto con il virus, o ha vissuto l'esperienza a livello famigliare, potrebbe dover affrontare ripercussioni nell'immediato futuro.

Secondo l'American Public Health Association, nei prossimi mesi, nonostante il vaccino, che sarà via via somministrato a tutte le fasce della popolazione, ci si ritroverà a fare i conti con una nuova emergenza sanitaria. Ossia la cosiddetta sindrome da stress post lockdown. La vita, già caratterizzata da livelli di stress allarmanti nel periodo antecedente la pandemia, ha subito un brusco peggioramento nella qualità, per diverse ragioni: il pericolo del contagio, l'istruzione domestica virtuale, l'insicurezza, le difficoltà finanziarie, lo smartworking, il tenersi costantemente (e spesso ossessivamente) informati, esponendosi a notizie poco confortanti in grado di generare apprensione e frustrazione. Nei casi più complessi e gravi, poi, l'affrontare la malattia e la morte è stato devastante. Senza dimenticare che l'isolamento ha messo a dura prova tutti. Molti bambini e adolescenti hanno perso opportunità importanti per lo sviluppo sociale. Il trauma collettivo contribuisce ad aumentare l'ansia e a far insorgere depressione e altri fattori di salute mentale comunemente correlati anche ai disturbi alimentari.

Chi ne sarà colpito?

L'emergenza psicologica post lockdown, come viene definita dagli specialisti, colpirà tutte le fasce della popolazione. Sia chi è stato colpito direttamente dal Covid-19, che chi è stato risparmiato. Le più coinvolte saranno ovviamente le persone che hanno vissuto la malattia direttamente, a domicilio o ricoverate, o tramite i familiari, le persone in lutto, gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, più esposti durante la pandemia. Ci saranno poi le persone che hanno vissuto la quarantena e non colpite dal Covid, ma portatrici di particolari fragilità, come soggetti con patologie fisiche, disabilità, problemi psichiatrici, anziani soli, lavoratori in situazioni critiche. E infine, ciò che dà la misura della portata di questa nuova emergenza, decine di milioni di persone confinate in casa per mesi, a fronteggiare difficoltà, incertezze sul futuro e isolamento sociale.