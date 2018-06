Il successo clinico dell'embolizzazione dipende da molti fattori, tra cui la dimensione e la posizione della lesione o del tumore.

La terapia di embolizzazione può offrire numerosi benefici rispetto ai trattamenti chirurgici, come la minima invasività, l'elevata efficacia nel controllo del sanguinamento, il rischio minimo d'infezione, i tempi di recupero più rapidi e l'assenza di cicatrici.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'embolizzazione?

PRO

Il principale vantaggio dell'embolizzazione consiste nell'eliminazione oppure, se ciò non risultasse possibile, nella riduzione della lesione da trattare, per migliorarne lo stato e non dover ricorrere all'intervento chirurgico.

L'embolizzazione riduce il rischio operatorio e la percentuale di successo è molto alta, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle emorragie in situazioni di emergenza. Questa procedura, inoltre, correla a minori complicanze (circa la metà rispetto alla chirurgia) e la degenza ospedaliera è relativamente breve.

L'embolizzazione può essere usata per trattare tumori e malformazioni vascolari che non possono essere rimossi o comporterebbero un grande rischio se si tentasse di eseguire un intervento chirurgico.

CONTRO

In una piccola percentuale di casi, l'embolizzazione non è tecnicamente possibile, poiché il catetere non può essere posizionato in modo appropriato, senza il rischio di danneggiare il tessuto normale.

Talvolta, sono necessari più interventi di embolizzazione per ottenere migliori risultati.

Se dopo un trattamento ben riuscito, la patologia occorre nuovamente o evolve verso un peggioramento, è necessario procedere con altre tipologie d'intervento.