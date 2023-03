Ematocolpo: cos’è? Imene Imperforato e altre Cause, Sintomi e Rischi

Cos’è

Cos’è l’Ematocolpo?

L'ematocolpo è una condizione medica caratterizzata dalla raccolta di sangue all'interno della vagina, per impossibilità di deflusso all'esterno. Ciò si verifica nel contesto di un'ostruzione anatomica, prevalentemente quando le prime mestruazioni (menarca) si presentano in combinazione all'imene imperforato o altre malformazioni congenite che rendono impervio il canale genitale femminile, ma i fattori causali sono diversi e possono essere anche acquisiti più avanti con l'età. In ogni caso, il flusso mestruale non ha modo di fuoriuscire dalla vagina, quindi si viene a formare un accumulo di sangue mestruale a monte della stenosi. L'ematocolpo determina amenorrea e forti dolori all'addome.

Per approfondire: