Ematochezia - Feci con Sangue Rosso Vivo

L'ematochezia è sempre da considerare un segno clinico importante e, come tale, deve essere valutato da un medico per comprenderne l' eziologia e stabilire l'iter terapeutico più corretto. A seconda della gravità, il medico può indicare una cura farmacologica (es. somministrazione di medicinali emostatici) o, nei casi più gravi, una serie di trasfusioni di sangue o un intervento chirurgico d'urgenza.

Per ematochezia s'intende l'evacuazione di feci frammiste a sangue di colore rosso vivo o verniciate in superficie dello stesso.

Cos’è

Che cosa s’intende per Ematochezia?

L'ematochezia consiste nell'emissione, attraverso l'ano, di feci verniciate di sangue di colore rosso vivo o commiste ad esso. Di solito, questa manifestazione è indicativa di un sanguinamento in atto di provenienza intestinale (enterorragia). Talvolta, l'ematochezia è associata ad una massiva emorragia del tratto digestivo superiore, associato a un rapido transito del sangue attraverso l'intestino. In quest'ultimo caso, un'accelerata peristalsi rende impossibile l'ossidazione del sangue, che giunge al retto in un tempo sufficientemente breve da non risultare di colore scuro e rendere le feci picee, a differenza di quanto accade nella melena.

Caratteristiche dell’Ematochezia

L'ematochezia è un'espressione tipica di emorragie colon-rettali:

, significa che l'emorragia si è verificata nel tratto terminale del colon, dove le feci sono già formate (parte sinistra del colon trasverso, colon discendente, sigma o retto); Se le feci sono commiste a sangue (il sangue è mescolato ad esse), significa che l'emorragia si è verificata nel tenue, nel colon destro o nella parte destra del trasverso, sedi nelle quali i cilindri fecali non sono ancora ben formati.

Caratteristica importante affinché si possa parlare di ematochezia è la presenza di sangue fresco (non digerito) nelle feci. L'ematochezia deve essere distinta, infatti, dalla melena con feci picee.