Ematemesi: come si manifesta?

L'ematemesi si presenta con il vomito che si caratterizza per l'emissione di sangue di colore rosso vivo. Tale aspetto consente di distinguere la condizione dal vomito caffeano, nel quale il sangue rimane per qualche tempo nello stomaco, dove viene parzialmente digerito dai succhi gastrici. In quest'ultimo caso, quindi, il sangue appare di colore marrone-nerastro, per azione degli acidi gastrici, l'emoglobina è convertita in ematina. In pratica, l'ematemesi si manifesta quando l'emorragia è ancora in corso, mentre il vomito caffeano è indicativo di un sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore che si sta riducendo o si è già interrotto.

Nell'ematemesi, l'entità del sanguinamento e le manifestazioni associate dipendono dalla sede e dalla malattia concomitante di base.

Le emorragie gastrointestinali acute che si presentano con un'ematemesi improvvisa e grave possono condurre potenzialmente alla morte del paziente entro poche ore. Meno frequentemente, invece, l'ematemesi è associata a sanguinamenti cronici che si sviluppano gradualmente nel tempo e comportano una perdita ematica di piccola entità.

Nel materiale vomitato, il sangue può presentarsi in forma fluida o in agglomerati (coaguli). In alcuni casi, l'ematemesi può contenere residui di cibo.