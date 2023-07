Eliminare il tartaro dai denti a casa: perchè non farlo

L'accumulo di tartaro sui denti non è piacevole. Ma quando l'appuntamento dal dentista è ancora lontano, la tentazione di provare a eliminare il tartaro a casa può essere dannosa. Il consiglio dei dentisti è quello di non farlo.

È difficile, ma non impossibile, rimuovere del tartaro a casa. Ma, come confermato dagli esperti, i rischi superano di gran lunga i benefici. I dentisti sanno utilizzare gli appositi strumenti che eliminano il tartaro dai denti, specialmente intorno al bordo gengivale (dove tende ad accumularsi maggiormente). Provando a raschiare il tartaro dai denti a casa, si rischia di danneggiare i denti ed il tessuto gengivale, le labbra , le guance o la lingua.

Come evitare la formazione del tartaro

Lavarsi i denti almeno due volte al giorno

Usare uno spazzolino elettrico

Passare il filo interdentale due volte al giorno

Usare un collutorio

Effettuare una pulizia dal dentista due volte all'anno

Non esistendo un modo sicuro per eliminare l'accumulo di tartaro a casa, è bene prevenire in primis l'accumulo di placca. Fondamentale è una corretta igiene orale che prevede il lavaggio dei denti almeno due volte al giorno, spazzolando per due minuti in totale ogni volta, dedicando 30 secondi a ciascun quadrante della bocca (i lati in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a destra e in basso a sinistra), senza dimenticare anche la lingua.

Meglio usate sempre uno spazzolino a setole morbide, mai medio o duro -come consigliato dai dentisti - che evidenziano come le setole più dure possano distruggere il tessuto gengivale lungo il bordo gengivale, esponendo le radici non protette e rendendo i denti ancora più sensibili.

Spazzolare con un dentifricio contenente fluoro, aiuterà a prevenire la carie. Meglio ancora se lo spazzolino è elettrico, più performanti di uno tradizionale manuale. Anche il filo interdentale andrebbe passato due volte al giorno: esso rimuove la placca nelle aree dove lo spazzolino non riesce a raggiungere tra i denti.

Il lavaggio dei denti deve sempre concludersi con i risciacqui con il collutorio che aiuta a prevenire la placca e la gengivite.Meglio se antibatterico con inulina e xilitolo, e privo di coloranti, aromi e conservanti artificiali.