L'elettroforesi può essere richiesta dal medico come parte degli esami di controllo (analisi di routine) o dell' iter diagnostico , cioè nel caso in cui altre analisi di laboratorio abbiano evidenziato delle alterazioni e sia necessario approfondire o confermare un sospetto clinico.

In termini più pratici, l'elettroforesi è un'analisi utilizzata per determinare:

Chiamata anche elettroforesi proteica o protidogramma , quest'esame è realizzato adottando un metodo molto particolare: al campione è applicato un campo elettrico , grazie al quale le proteine si "raggruppano" per tipologia. Ciascuna delle proteine che permette di analizzare l'elettroforesi, infatti, ha una propria massa molecolare e una carica elettrica , che consente loro di rispondere alla sollecitazione, fornita dalla corrente continua, in un modo caratteristico. In condizioni normali, ad esempio, il primo picco atteso - più alto e stretto - nel tracciato elettroforetico corrisponde all' albumina .

L' elettroforesi è una tecnica utilizzata nell'ambito delle analisi di laboratorio che sfrutta la massa molecolare e la carica elettrica delle proteine , per valutarne la quantità e la qualità . In particolare, quest'esame consente di separare le proteine in cinque frazioni : albumina , alfa 1 globuline , alfa 2 globuline , beta globuline e gamma globuline . L'alterazione del rapporto tra questi tipi di proteine è indicativa di alcune condizioni patologiche. L'elettroforesi può essere eseguita su campioni di siero sanguigno , urine o altri liquidi biologici, come il liquor (liquido cerebrospinale).

Cos’è

L'elettroforesi è un'analisi di laboratorio che fornisce importanti informazioni circa la quantità di proteine presenti nel siero sanguigno o in altri campioni biologici e, per ogni frazione, rivela se siano presenti delle anomalie in termini di qualità. Ciò è possibile mediante l'applicazione di un campo elettrico, sfruttando la mobilità elettroforetica delle proteine; la migrazione di queste macromolecole è influenzata dalla loro massa, dimensione, carica e forma. In particolare, l'esame consente di separare le proteine in cinque gruppi: albumina, globuline alfa 1, alfa 2, beta e gamma. Il risultato dell'elettroforesi permette di esaminare la concentrazione di questi parametri: l'eventuale alterazione del rapporto tra questi gruppi di proteine si osserva durante alcuni stati patologici. Pertanto, l'elettroforesi è utile nel confermare una diagnosi e, una volta accertata la malattia, nel seguire il paziente nel follow-up. Elettroforesi: su quali campioni può essere eseguita? I campioni biologici a cui l'elettroforesi può essere applicata sono principalmente: Siero : elettroforesi sieroproteica o elettroforesi delle proteine sieriche;

: elettroforesi sieroproteica o elettroforesi delle proteine sieriche; Urine : elettroforesi urinaria o elettroforesi delle proteine urinarie;

: elettroforesi urinaria o elettroforesi delle proteine urinarie; Liquor (liquido cerebrospinale): elettroforesi delle proteine liquorali (nota: il liquor è il fluido che permea e protegge cervello, midollo spinale, nervi cranici e radici spinali). Elettroforesi: che cosa si misura Le proteine plasmatiche sono indicatori molto importanti: eventuali alterazioni delle loro concentrazioni possono segnalare la presenza di numerose malattie. Con l'elettroforesi è possibile separare nel campione le seguenti proteine: L' albumina ;

; Le alfa 1 globuline ;

; Le alfa 2 globuline ;

; Le beta globuline ;

; Le gamma globuline. Allo stato attuale, molti laboratori effettuano una separazione in 6 bande, cioè con la separazione delle beta globuline in due frazioni: Beta 1 globuline ;

; Beta 2 globuline.

Lo sapevate che… In laboratorio, l'elettroforesi è una delle tecniche più utilizzate per analizzare la composizione qualitativa e quantitativa delle proteine. Questo metodo di separazione è basato sulla diversa velocità di migrazione di particelle elettricamente cariche, attraverso una soluzione ed un mezzo di supporto, sotto l'influenza di un campo elettrico.

L'albumina è la più abbondante proteina nel siero, nonché una delle più importanti dell'organismo. Questa viene sintetizzata dal fegato ed è contenuta soprattutto nei liquidi interstiziali e nel plasma, dove rappresenta, da sola, circa la metà delle proteine circolanti. L'albumina svolge diverse funzioni, tra cui la corretta gestione della pressione osmotica ed il trasporto di sostanze, come la bilirubina. Le globuline alfa 1 e 2 svolgono principalmente una funzione di trasporto dei lipidi, dei grassi del sangue e degli ormoni. Anche le beta globuline trasportano le sostanze presenti nel sangue; tra le più note proteine di questo gruppo vi sono la transferrina (deputata al trasporto del ferro) e la beta-2 microglobulina. Le gamma globuline hanno, invece, principalmente una funzione anticorpale. Alcune proteine plasmatiche sono prodotte dal fegato (come l'albumina), mentre altre vengono rilasciate nel sangue da cellule che appartengono al sistema immunitario (gamma globuline).

Per saperne di più: Proteine Plasmatiche - Funzioni e Caratteristiche »

Elettroforesi: principio base

Premessa: in generale, l'elettroforesi è un metodo di separazione basato sulla diversa velocità di migrazione di particelle elettricamente cariche, attraverso una soluzione ed un mezzo di supporto poroso e inerte (come carta, gel di agarosio o foglio di acetato di cellulosa), sotto l'impulso di un campo elettrico. Molte molecole di interesse biologico (aminoacidi, peptidi, proteine, DNA e RNA) possiedono gruppi ionizzabili nella loro struttura, quindi, ad un opportuno valore di pH, queste sono presenti in soluzione come specie elettricamente cariche. Sotto l'influenza di un campo elettrico queste molecole cariche migrano verso il catodo o l'anodo, a seconda che possiedano una carica positiva (cationi) o negativa (anioni).

L'elettroforesi è un metodo che permette di separare le macromolecole e, in particolare, le proteine sulla base della loro: Massa molecolare ;

; Carica elettrica. Quando sono poste in un ambiente basico, le proteine si comportano da acidi: il gruppo COOH dei vari amminoacidi che costituiscono la struttura della macromolecola, si dissocia in COO– (particella negativa) e H+ (ione positivo). Le proteine si caricano, quindi, complessivamente in senso negativo e la loro mobilità elettroforetica va dal polo negativo (catodo) a quello positivo, cioè verso l'anodo (poiché le cariche negative superano quelle positive). Tornando all'esame, il campione del paziente – contenente una miscela di proteine (es. proteine sieriche) - viene disposto su una striscia elettroforetica, cioè il supporto per la migrazione. La separazione in cinque bande si ottiene attraverso l'applicazione di un campo elettrico, generato da una corrente continua, che permette alle diverse frazioni proteiche di migrare in base alla loro massa ed alla loro carica elettrica.

Il risultato - chiamato TRACCIATO ELETTROFORETICO - è costituito da vari picchi e curve, a cui corrispondono le frazioni delle proteine, suddivise per tipologia e quantità, presenti nel liquido in esame: Normalmente, il primo picco, più alto e stretto, è quello dell' ALBUMINA ;

; A seguire, si osservano i picchi delle GLOBULINE, molto più bassi rispetto all'albumina. L'aumento o la diminuzione in ampiezza ed intensità dei picchi che si formano nel tracciato indicano una maggiore o minore presenza delle proteine di ogni categoria.