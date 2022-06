Ehrlichiosi: cos’è, come si prende, sintomi e cura

Molti casi di ehrlichiosi sono lievi e comportano sintomi simil-influenzali ( febbre , brividi , mal di testa , dolori muscolari ecc.), ma l'infezione può decorrere anche in forme gravi e, talvolta, l'esito è fatale. Il trattamento con antibiotici è necessario per prevenire complicazioni.

In rare occasioni, l'ehrlichiosi può essere trasmessa attraverso sangue e trapianto di organi. Il contagio potrebbe anche avvenire dalla madre al nascituro, nonché attraverso il contatto diretto con un animale infetto che viene macellato (come un cervo ).

Una zecca deve essere attaccata alla pelle per almeno 24 ore prima che sia in grado di trasmettere batteri che causano malattie (come l'ehrlichiosi). Pertanto, è fondamentale rilevare i segni dell'eventuale morso e rimuovere il parassita il ​​prima possibile.

I sintomi di ehrlichiosi possono essere così lievi che chi contrae l'infezione potrebbe non rendersi mai conto di avere la malattia. In questo caso, il corpo può contrastare e superare la malattia senza trattamento. Tuttavia, l'ehrlichiosi non trattata potrebbe portare a sintomi gravi che richiedono il ricovero in ospedale. Per questo motivo, se si pensa di essere stati morsi da una zecca (o se si è stati in una qualsiasi delle aree in cui risiedono le zecche portatrici della malattia) è consigliabile consultare un medico il prima possibile.

Cinque giorni dopo l'esordio dei sintomi, può svilupparsi un rash esantematico (maculo-papulare o petecchiale), generalmente non pruriginoso. Quest' eruzione cutanea si osserva in 1 persona su 3, più spesso nei bambini rispetto agli adulti. Il rash esantematico risparmia, di solito, il viso, ma in alcuni casi può diffondersi ai palmi delle mani e alla pianta dei piedi.

Di solito, le prime manifestazioni risultano evidenti entro 5-14 giorni dal morso di zecca . Tuttavia, poiché le punture di zecca non sono dolorose, molte persone non ricorderanno quest'evenienza.

Trattamento

L'ehrlichiosi necessita di un trattamento immediato e, nella maggior parte dei casi, il trattamento viene iniziato prima che la diagnosi sia confermata allo scopo di prevenire gravi complicazioni.

Come si cura l'ehrlichiosi?

Il trattamento di scelta per l'ehrlichiosi è un ciclo di antibiotici, di solito a base di doxiciclina. Dopo la somministrazione del farmaco, i sintomi scompaiono molto rapidamente (entro i primi giorni).

Nei casi più gravi, gli antibiotici possono essere somministrati per via endovenosa, in ospedale, fino al miglioramento del quadro clinico. Complicanze gravi, come l'insufficienza d'organo, possono richiedere un trattamento aggiuntivo come la dialisi renale o il supporto respiratorio.

La doxiciclina è più efficace nel prevenire lo sviluppo di gravi complicazioni, se iniziata entro la prima settimana di malattia.

Prognosi

A differenza di altre malattie trasmesse dalle zecche, come la malattia di Lyme, l'ehrlichiosi non è una malattia cronica (a lungo termine), ma piuttosto una condizione acuta (a breve termine) che risponde molto bene al trattamento antibiotico. Tuttavia, in una percentuale molto piccola di persone (circa l'1%; soprattutto bambini piccoli e anziani) che non ricevono un trattamento abbastanza precoce, è possibile il decesso. Altre persone ad alto rischio di mortalità per ehrlichiosi sono quelle con gravi condizioni di salute che hanno un impatto sul sistema immunitario (come cancro o HIV).

