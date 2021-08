Edging: Cos’è e Come Funziona l’Orgasmo Controllato?

Per Edging, s'intende il controllo dell'orgasmo. Questa pratica sessuale consiste nel mantenere alto il livello di eccitazione sessuale, per un periodo prolungato, senza raggiungere l'orgasmo, allo scopo di ritardarlo il più possibile. Il controllo dell'orgasmo può essere applicato da soli o con un/a partner, con la masturbazione , durante il rapporto o qualsiasi altro metodo di stimolazione sessuale.

Il termine sta ad indicare proprio la capacità di portare sé o il proprio partner al limite, bloccandosi poco prima di raggiungere il climax, rimandandolo ad un tempo successivo durante l'esperienza sessuale. L'edging viene utilizzato sia per prolungare le sensazioni piacevoli associate alla fase di eccitamento e plateau (prodromiche all'acme del piacere), sia per provare un orgasmo più intenso.

L'Edging offre la possibilità di esplorare e migliorare il piacere, prolungando la durata dell'eccitamento sessuale che precede l'orgasmo e raggiungere il climax quando si ritiene opportuno nel corso del rapporto. In altre parole, l'Edging è un modo per mantenere elevato il livello di tensione prodotta e accumulata come conseguenza di uno stimolo sessuale, che può risultare altrettanto piacevole.

Come Funziona

Nell'Edging, una persona arriva fino al punto in cui sta per raggiungere l'orgasmo, quindi interrompe la stimolazione, aspetta per poi ricominciare da capo l'accumulo di tensione sessuale. A seconda della situazione e delle preferenze personali, la durata dell'Edging può variare.

Come si Fa Edging?

Qualsiasi metodo di stimolazione sessuale può essere utilizzato per sperimentare l'orgasmo controllato. Il controllo dell'orgasmo può essere realizzato sia dall'uomo, che dalla donna.

L'Edging implica che:

Il partner abbia il controllo dell'orgasmo dell'altro partner sessuale : in pratica, un partner stimola l'altro e riduce il livello di stimolazione quando si avvicina all'orgasmo.

: in pratica, un partner stimola l'altro e riduce il livello di stimolazione quando si avvicina all'orgasmo. Un partner ritardi il proprio orgasmo durante un rapporto sessuale o con la masturbazione. Quando si pratica da soli, cioè con l'autoerotismo, il controllo dell'orgasmo può essere praticato variando frequenza e intensità della stimolazione diretta. Una tecnica di Edging prevede di masturbarsi fino al raggiungimento della fase di plateau, appena prima che si verifichi l'orgasmo, quindi fermarsi improvvisamente per non sperimentare un climax. Un altro metodo, comunemente denominato "surf", prevede il raggiungimento della fase di plateau e il rallentamento della stimolazione per mantenere la tensione sessuale ad un livello elevato, per un tempo prolungato. Nel corso di questa pratica, è molto importante conoscere il proprio corpo e capire quando è necessario fermarsi affinché l'eccitazione non superi il plateau.

Quanto deve durare l’Edging?

La decisione di lasciare finalmente che il corpo raggiunga l'orgasmo è personale e può cambiare di volta in volta: ogni individuo è diverso, quindi non esiste un periodo di tempo corretto per eseguire l'Edging prima di raggiungere l'orgasmo. Si tratta di equilibrio e controllo, sapere quando fermarsi e anche quando riprendere l'esperienza sessuale.

Con un partner, questa decisione deriva dall'essere profondamente consapevoli di come vi sentite entrambi, quindi occorre fare estrema attenzione al linguaggio del corpo del partner per comprendere quali siano i livelli di eccitazione e stimolazione. Anche la comunicazione verbale è incredibilmente importante: protrarre troppo i tempi, quando il partner è pronto a finalizzare la stimolazione, può portare alla frustrazione.

“Mezzi Orgasmi” e Orgasmi che scompaiono

Alcune persone sperimentano orgasmi deludenti o "mezzi orgasmi" dopo l'Edging, ovvero percepiscono l'orgasmo come se fosse meno intenso del solito o come se avessero perso l'occasione di sperimentarlo. Questo è il motivo per cui la pratica è importante per ottenere il giusto Edging, quindi realizzare quale sia momento giusto per raggiungere il limite e per quanto tempo farlo senza "perdere" l'orgasmo. Il controllo dell'orgasmo richiede di avere un grande livello di controllo sul corpo, per poterlo sfruttare al massimo delle sue potenzialità. Fermarsi troppo presto o non aumentare nuovamente l'intensità dell'orgasmo dopo l'arresto può ritardare l'orgasmo troppo a lungo e portare a "mezzi orgasmi".

Rischi e Considerazioni Sulla Salute

Non ci sono rischi provati o considerazioni sanitarie rilevanti per l'Edging. Alcune persone credono erroneamente che questa pratica sia associata all'eiaculazione ritardata, ma non esiste in realtà una correlazione. Un altro timore è che l'Edging possa condizionare il corpo a ritardare gli orgasmi, interferendo con i momenti in cui vuoi avere un orgasmo subito. Questo è un altro mito; il corpo si adatta al tempo individuale e al piacere che prova in ogni esperienza sessuale.