Il principale obiettivo della terapia è quello di controllare l'estensione della ritenzione associata all'edema corneale, con una soluzione salina concentrata e altri farmaci ad azione diuretica locale. La gestione prevede, inoltre, di contrastare con gli antibiotici, le infezioni che possono derivare dall'accumulo dei fluidi.

Edema Corneale: gestione della causa

Il trattamento dell'edema corneale prevede, innanzitutto, la gestione della causa primaria (cioè la patologia responsabile dell'accumulo di liquido in eccesso).

Ad esempio:

Se l'edema corneale è l'effetto dell'ipertensione intraoculare, il protocollo terapeutico è rivolto al controllo di quest'ultima mediante l'instillazione di farmaci ipotensivi.

Se il gonfiore è dovuto ad una complicazione post-operatoria, i sintomi potrebbero essere migliorati prescrivendo dei farmaci diuretici in combinazione con antibiotici ed antiinfiammatori.

Se l'infiammazione corneale è causata da un uso scorretto delle lenti a contatto, si dovrebbe sospenderne l'utilizzo.

Terapia per l'Edema Corneale

Per quanto riguarda la riduzione della quantità di liquido in eccesso, è possibile controllare l'estensione dell'edema corneale utilizzando, a livello topico, una soluzione ipertonica e delle pomate a base di cloruro di sodio che agiscono, creando un gradiente osmotico, attraverso il film lacrimare all'esterno della cornea. In altre parole, l'instillazione di questi colliri o gel, detti iperosmotici, richiamano i liquidi fuori dalla cornea, per farli evaporare, poi, dalla superficie dell'occhio; quest'effetto è chiaramente limitato durante la notte, poiché – quando si dorme - l'occhio rimane chiuso (motivo per cui i sintomi dell'edema corneale sono peggiori al mattino). Per ridurre tale fastidio, il medico può consigliare di applicare una pomata al 5% di cloruro di sodio prima di andare a dormire ed una soluzione ipertonica al mattino, per rimuovere l'accumulo di liquidi depositati durante le ore notturne.

I pazienti che hanno un dolore di significativa entità possono essere trattati con una tecnica, nota come puntura stromale anteriore.

Trapianto di cornea

Non esiste, purtroppo, una cura per migliorare lo stato delle cellule endoteliali. Nei casi più gravi, pertanto, l'edema corneale rende necessario il ricorso al trapianto di cornea.