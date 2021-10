Ectasia Duttale: Ectasia dei Dotti Mammari

Generalità

L'ectasia duttale, nota anche come ectasia dei dotti mammari, è una condizione benigna (non cancerosa) del seno che si verifica per la dilatazione di uno o più dotti galattofori (o lattiferi) e la loro conseguente ostruzione per l'ispessimento e la fibrosi delle pareti.

Ciò può causare il ristagno di secrezioni, costituite da grassi e detriti cellulari, e provoca un'irritazione cronica dei dotti coinvolti (galattoforite) che s'infiammano e possono favorire l'insorgenza di un'infezione (mastite periduttale). Le possibili conseguenze sono diverse e comprendono: introflessione del capezzolo, febbre, dolore e prurito intorno all'areola, fino alla formazione di ascessi e ulcerazioni.

L'ectasia del dotto mammario può risolversi da sola o con trattamenti domiciliari; raramente, è indicato un intervento chirurgico. L'approccio fondamentale prevede, in ogni caso, di consultare il medico.

Com’è fatto il Capezzolo

Il capezzolo è la proiezione centrale dell'areola, localizzata all'apice della mammella. Questa struttura rappresenta il punto in cui i dotti ghiandolari (o galattofori) confluiscono per aprirsi alla superficie esterna del corpo. Il capezzolo è iperpigmentato e presenta una consistenza morbida ed elastica. Alla sua sommità, questo risulta di aspetto rugoso per la presenza dei piccoli orifizi di sbocco dei dotti galattofori. Quest'ultimi trasportano all'esterno il latte prodotto dalla ghiandola mammaria. Rispetto al piano cutaneo, il capezzolo è più o meno rilevato. Occasionalmente, questo può essere retratto sotto la superficie cutanea, ma, se stimolato, si estroflette verso l'alto e l'esterno.