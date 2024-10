Ecografia della prostata transrettale: come si fa?

Captando l'intensità degli ultrasuoni riflessi e trasformandoli in segnali elettrici prima ed in immagini poi, la sonda ecografica consente, con l'ausilio di un elaboratore informatico, di riprodurre sull'apposito schermo immagini della prostata.

Questa procedura, denominata biopsia prostatica , è fondamentale per porre diagnosi di tumore in presenza di valori alterati di PSA ( antigene prostatico specifico ) e/o sospetto di formazioni anomale dopo esplorazione rettale digitale .

In tutto, la procedura dura circa 10 minuti ; prima dell'inserimento della sonda il medico esegue una preventiva esplorazione rettale digitale con il proprio indice per accertare l'assenza di controindicazioni all'esame.

Fa male?

L'ecografia della prostata non è di per sé un esame doloroso o fastidioso, ma può diventarlo nel caso in cui si renda necessario operare una biopsia prostatica. In questo caso fitte molto brevi e di intensità limitata vengono tipicamente avvertite durante i prelievi bioptici, che vengono eseguiti in anestesia locale.

In tal caso la preparazione all'esame si fa più complessa, in quanto è richiesta la sospensione di tutta una serie di farmaci eventualmente assunti e l'utilizzo di antibiotici nei giorni precedenti e per qualche giorno dopo l'esame; assai maggiore è anche il rischio di complicanze, in genere comunque transitorie.