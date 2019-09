L'ecografia ginecologica è un'indagine semplice e non invasiva che si basa sull'emissione e sulla ricezione di ultrasuoni. Quest'esame consente di valutare la dimensione e la forma degli organi interni dell'apparato riproduttivo femminile, come ovaie e utero, e le aree anomale all'interno di essi, come cisti , alcuni tumori e malformazioni. L'ecografia ginecologica non prevede, invece, l'uso di radiazioni ionizzanti o l'iniezione di sostanze radioattive; gli ultrasuoni sono innocui per la paziente che viene sottoposta all'esame e non comporta alcun tipo di rischio immediato o nel lungo termine.

Gli ultrasuoni sono onde sonore ad alta frequenza che vengono emesse da una sonda che viene posizionata in prossimità degli organi da esaminare, in modo da assicurare una buona trasmissione del segnale e consentire un movimento regolare del trasduttore.

Durante l'ecografia ginecologica, una sonda che viene posizionata in corrispondenza dell'area anatomica da esaminare; gli ultrasuoni emessi dall'ecografo vengono riflessi dai tessuti, quindi sono ricaptati per essere elaborati da un calcolatore informatico che restituisce le immagini in tempo reale su un monitor. La propagazione degli ultrasuoni varia in base alla diversa densità degli organi che incontrano.

A seconda del posizionamento della sonda, l'ecografia ginecologica si può distinguere in:

Ecografia pelvica o transaddominale (ecografia ginecologica esterna ), quando la sonda viene appoggiata sulla pelle in corrispondenza della parte inferiore dell'addome;

Ecografia transvaginale (ecografia ginecologia interna), quando la sonda ecografica viene introdotta nel canale vaginale.

In ginecologia, l'ecografia pelvica (esterna) può essere eseguita in sostituzione oppure a completamento dell'esame ecografico transvaginale, in particolare quando lo studio interno non è strettamente indicato (es. adolescenti o donne vergini).