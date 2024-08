Cosa succede se prendi troppo acido folico?

Il rischio di tossicità derivante da un apporto eccessivo di acido folico è ridotto.

Secondo l'Institute of Medicine's Food and Nutrition Board statunitense, l'upper limit uptake per un adulto è di 1000 microgrammi al giorno (μg/die), a fronte di un'assunzione consigliata di 400 μg/die di folati.

L'upper limit uptake indica qual è il massimo apporto quotidiano di un nutriente compatibile con l'assenza di effetti collaterali da sovradosaggio; tale valore tiene conto dell'assunzione totale, sommando quindi l'apporto alimentare con il contributo di eventuali farmaci o integratori.

Durante la gravidanza, comunque, le gestanti particolarmente a rischio possono arrivare ad assumere sino a 5 mg di acido folico al giorno, sotto forma di integratori specifici. In queste situazioni, infatti, i benefici raggiungibili in termini di prevenzione sui difetti di chiusura del tubo neurale del nascituro, superano di gran lunga gli ipotetici rischi di un eventuale sovradosaggio.