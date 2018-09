E. Coli: Cos’è? Cause, Trasmissione, Sintomi e Terapia

In realtà, esistono molti "tipi" di E. coli. Nella maggior parte dei casi, questi batteri sono commensali , quindi INNOCUI (come, ad esempio, quando partecipano alle funzioni della flora batterica dell'intestino). Altre volte, gli E. coli possono comportarsi da PATOGENI , cioè acquisiscono un carattere "aggressivo", al punto da indurre malattia .

E. coli: commensale o simbionte?

Nel tratto enterico, E. coli si comporta da commensale, poiché partecipa alla processazione del cibo e contribuisce alla sintesi di vitamina K.

Per accaparrarsi alcuni prodotti della digestione umana per il proprio metabolismo e mantenere per sé i siti d'adesione sulla mucosa intestinale, però, questo batterio entra in competizione con altri microrganismi: quest'aspetto di E. coli può indurre a considerarlo un simbionte (nota: si parla di simbiosi quando entrambi gli organismi traggono un reciproco vantaggio dalla convivenza).

E. coli: quando risulta patogeno?

Nell'uomo, E. coli si localizza nell'intestino, dove ha un rapporto di commensalismo con il suo ospite. In determinate condizioni predisponenti, però, questo batterio può comportarsi come patogeno opportunista. In termini pratici, gli stessi ceppi commensali di E. coli, normalmente innocui, possono sfruttare a proprio vantaggio quest'occasione per moltiplicarsi in modo smisurato e colonizzare altre regioni corporee, fino a causare malattie al di fuori del tratto intestinale. Ad esempio, le infezioni opportunistiche del tratto urinario (UTI) da Escherichia sono spesso il risultato della migrazione della flora endogena dell'intestino.

Per questo motivo, E. coli non risulta nocivo per gli individui sani, ma può assumere un carattere "aggressivo" in circostanze favorenti, come, ad esempio, in caso di debilitazione del sistema immunitario (es. ustionati, trapiantati o malati d'AIDS), diabete, presenza di un calcolo o di un catetere urinario ecc.

Come anticipato, poi, alcuni ceppi di E. coli possono essere descritti come patogeni a prescindere dallo stato immunitario dell'ospite, in quanto capaci di causare infezioni anche negli individui sani.