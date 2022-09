E. Coli: Cos'è? Cause, Trasmissione, Sintomi e Cura

E. coli è l'abbreviazione utilizzata per identificare l' Escherichia coli , batterio molto diffuso e non sempre "pericoloso" per l'uomo.

Cos’è

E. coli: cos'è l'Escherichia coli?

E. coli (abbreviazione di Escherichia coli) è un microrganismo appartenente agli enterobatteri (famiglia Enterobacteriaceae), così chiamati poiché trovano il loro habitat ideale nell'intestino dell'uomo e di vari altri animali. Oltre ad essere un ospite abituale del tratto enterico, l'Escherichia coli è diffuso nell'ambiente e si può trovare negli alimenti.

In realtà, esistono molti "tipi" di E. coli. Nella maggior parte dei casi, questi batteri sono commensali, quindi INNOCUI (come, ad esempio, quando partecipano alle funzioni della flora batterica dell'intestino). Altre volte, gli E. coli possono comportarsi da PATOGENI, cioè acquisiscono un carattere "aggressivo", al punto da indurre malattia.

Lo sapevate che… E. coli è uno dei microrganismi più studiati e meglio conosciuti a livello molecolare.

Caratteristiche di E. coli

E. coli è un batterio Gram-negativo , cioè negativo alla colorazione di Gram (test relativamente veloce utilizzato per rilevare la presenza ed identificare grossolanamente i batteri).

, cioè negativo alla colorazione di Gram (test relativamente veloce utilizzato per rilevare la presenza ed identificare grossolanamente i batteri). E. coli è asporigeno e presenta una forma a bacillo , cioè allungata (dimensioni medie: 1-2 µm). Su tutta la superficie del batterio, sono distribuiti: Flagelli : sono utilizzati da E. coli per muoversi; Pili o fimbrie : sottili filamenti che si proiettano dalla parete di E. coli, permettendogli di ancorarsi alle cellule dell'ospite e di comunicare con altri batteri.

e presenta una , cioè allungata (dimensioni medie: 1-2 µm). Su tutta la superficie del batterio, sono distribuiti: La temperatura ottimale per la sua sopravvivenza è di 35-40°C . Per questo motivo, E. coli vive facilmente nell' intestino dell'uomo , contribuendo alla formazione della flora batterica.

ottimale per la sua sopravvivenza è di . Per questo motivo, E. coli vive facilmente nell' , contribuendo alla formazione della flora batterica. E. coli possiede un metabolismo aerobio facoltativo , cioè può crescere sia in presenza, che in assenza di ossigeno. Inoltre, questo batterio è in grado di svolgere reazioni di fermentazione utilizzando il lattosio , uno zucchero disaccaride. Quest'ultima particolare proprietà viene sfruttata nella diagnosi microbiologica, cioè per distinguere, in un terreno di coltura, le colonie di Escherichia coli (capaci di fermentare il lattosio) da quelle di altri batteri che non effettuano tale reazione, come Salmonella e Shigella.

, cioè può crescere sia in presenza, che in assenza di ossigeno. Inoltre, questo batterio è in grado di svolgere utilizzando il , uno zucchero disaccaride. Quest'ultima particolare proprietà viene sfruttata nella diagnosi microbiologica, cioè per distinguere, in un terreno di coltura, le colonie di Escherichia coli (capaci di fermentare il lattosio) da quelle di altri batteri che non effettuano tale reazione, come Salmonella e Shigella. La patogenicità di E. coli è determinata da: Tossine : a seconda della tipologia di E. coli in causa, possono avere natura chimica differente. Alcune di queste tossine agiscono sulla mucosa intestinale, infiammandola e provocando la comparsa di scariche diarroiche; altre, le tossine Shiga-like (SLT o tossine Vero), bloccano la sintesi proteica e causano la morte della cellula enterica; altre ancora producono effetti simili a quelli prodotti dalla tossina colerica (Vibrio cholerae), stimolando la secrezione di acqua ed elettroliti al di fuori delle cellule. Adesine : alcuni E. coli risultano patogeni a causa di particolari molecole proteiche (chiamate adesine) presenti sulle strutture filiformi che sporgono dalla superficie cellulare (pili e fimbrie), mediante le quali aderiscono alle mucose intestinali o urogenitali dell'ospite. Invasività : E. coli è dotato di una capacità invasiva elevata, cioè riesce a insediarsi nell'ospite molto profondamente. Alcuni batteri colonizzano le pareti dell'intestino, altri riescono a penetrarla ed altri ancora riescono a passare dall'intestino al flusso sanguigno.

Da quanto si può dedurre da questo identikit, E. coli è uno dei microrganismi più versatili esistenti in natura.

E. coli: commensale o simbionte?

Nel tratto enterico, E. coli si comporta da commensale, poiché partecipa alla processazione del cibo e contribuisce alla sintesi di vitamina K.

Per accaparrarsi alcuni prodotti della digestione umana per il proprio metabolismo e mantenere per sé i siti d'adesione sulla mucosa intestinale, però, questo batterio entra in competizione con altri microrganismi: quest'aspetto di E. coli può indurre a considerarlo un simbionte (nota: si parla di simbiosi quando entrambi gli organismi traggono un reciproco vantaggio dalla convivenza).

E. coli: quando risulta patogeno?

Nell'uomo, E. coli si localizza nell'intestino, dove ha un rapporto di commensalismo con il suo ospite. In determinate condizioni predisponenti, però, questo batterio può comportarsi come patogeno opportunista. In termini pratici, gli stessi ceppi commensali di E. coli, normalmente innocui, possono sfruttare a proprio vantaggio quest'occasione per moltiplicarsi in modo smisurato e colonizzare altre regioni corporee, fino a causare malattie al di fuori del tratto intestinale. Ad esempio, le infezioni opportunistiche del tratto urinario (UTI) da Escherichia sono spesso il risultato della migrazione della flora endogena dell'intestino.

Per questo motivo, E. coli non risulta nocivo per gli individui sani, ma può assumere un carattere "aggressivo" in circostanze favorenti, come, ad esempio, in caso di debilitazione del sistema immunitario (es. ustionati, trapiantati o malati d'AIDS), diabete, presenza di un calcolo o di un catetere urinario ecc.

Come anticipato, poi, alcuni ceppi di E. coli possono essere descritti come patogeni a prescindere dallo stato immunitario dell'ospite, in quanto capaci di causare infezioni anche negli individui sani.