E-cig: perché le sigarette elettroniche usa e getta fanno male

Introduzione Le e-cig, sigarette elettroniche pre caricate monouso, sono molto diffuse tra i fumatori adulti ma soprattutto giovani, in quanto sono poco costose, facilmente reperibili e profumate. Queste penne usb che emettono vapore contengono sali di nicotina ed aromi, ma provocano quattro volte più dipendenza delle normali sigarette, e problemi al cavo orale come carie e lesioni precancerose. Le sigarette elettroniche sono usa e getta, e contengono un liquido a base di nicotina (ma anche senza nicotina) che viene riscaldato e produce aerosol, quindi vapore non fumo. Non devono essere ricaricate perché sono monouso. Il loro utilizzo non è del tutto innocuo: provocano quattro volte la dipendenza delle sigarette tradizionali, e potrebbero causare danni infiammatori, cardiovascolari e lesioni pre cancerose, anche senza presenza di nicotina nel liquido. La sigaretta elettronica usa e getta, infatti, potrebbe contenere sostanze chimiche tossiche nel liquido, e metalli pesanti che si sprigionano dal surriscaldamento della batteria.

E-cig: effetti collaterali Infiammazione al cavo orale

Carie ai denti

Infiammazione gengivale

Bronchiti,

Raucedini

Tosse frequente

Secchezza delle mucose orali

Bruciore e Mal di gola

Peggioramento dell'asma

Danni alla mucosa del cavo orale

Lesioni precancerose.

E cig: cosa sono? Le sigarette elettroniche monouso sono dispositivi di vaping monouso e pronte da fumare senza alcuna ricarica, di liquido o di batteria, che dispongono di una batteria e un meccanismo di vaporizzazione integrati e un liquido pre caricato (non è necessario, quindi, acquistare una cartuccia, perché sono già pronte). Vengono spesso utilizzate per ridurre il fumo di sigarette tradizionali, o per iniziare di smettere del tutto, anche se spesso la percentuale di successo finisce per deludere le aspettative, in quanto anche le e-cig creano una dipendenza. Si inizia a vapare (non fumare) immediatamente senza il bisogno di azionare alcun pulsante di accensione. Basterà appoggiare le labbra e aspirare. Nel serbatoio è contenuto un liquido pre caricato dal differente aroma: tabacco, frutta, fiori ecc Le e-cig hanno una durata limitata, a differenza delle sigarette elettroniche che si ricaricano con la cartuccia, e garantiscono un certo numero di "tiri" (anche se non sarebbe corretto questo termine perché associato al fumo), che varia da modello a modello ma che di media è sui 600. Le e-cig usa e getta non emanano fumo, ma solo un aerosol, e il profumo degli aromi è spesso piacevole.Per queste ragioni si è portati a pensare, soprattutto tra i giovanissimi, che siano innocue e non dannose per la salute. Molte e-cig sono senza nicotina, tuttavia contengono alcune sostanze che potrebbero rivelarsi tutt'altro che benefiche per la salute, perché tossiche.

Fanno male? Effetti negativi La percezione del pericolo è decisamente inferiore rispetto alle sigarette tradizionali ma anche a quelle elettroniche non usa e getta o ai vaporizzatori. In primis perché gli aromi mascherano la nicotina, che a volte è del tutto assente. Gli aromi, tuttavia, non sono stati formulati per uso inalatorio ma per quello alimentare, quindi la scienza sta studiando quali effetti possano scaturire dall'inalazione di questi profumi alle vie respiratorie. Da precisare che con le e-cig viene inalato dell'aerosol e non del fumo, tuttavia, pur non essendoci una correlazione diretta tra il fumo da sigaretta e il tumore al polmone, ad esempio, le sigarette elettroniche in questione potrebbero comportare rischi per l'organismo. Soprattutto la presenza di sali di nicotina, generano forte dipendenza rispetto alla nicotina contenuta nelle sigarette tradizionali, perché i sali vengono assorbiti infatti più velocemente rispetto alla nicotina contenuta nelle sigarette, raggiungendo velocemente il sistema nervoso centrale. Da qui la dipendenza superiore.