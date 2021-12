Orecchio, Udito e Sicurezza Stradale

L'organismo riesce non solo a captare il suono, ma anche a decifrarne la provenienza; infatti, il suono giunge prima all'orecchio più vicino alla fonte di tale suono perchè gli impulsi nervosi arrivano al cervello in modo diverso. Tale differenza, grazie alla corteccia cerebrale , consente al cervello di decifrare la provenienza del suono.

L' orecchio è dotato di diversi componenti che sono in grado di captare lo stimolo uditivo esterno (onde sonore) e di trasformarlo in impulso nervoso; l'intensità di un suono (forte o debole) è correlata alla quantità di energia sonora che attraversa perpendicolarmente la superficie nell'unità di tempo.

Ambiente e Sicurezza Stradale

Alcuni suoni troppo forti possono impedire la percezione di altri di intensità minore che, però, potrebbero essere importanti per la sicurezza dell'individuo, soprattutto mentre si è alla guida di un veicolo.

Shutterstock

Ogni giorno le orecchie sono sottoposte a tanti suoni e rumori come il traffico stradale, radio, televisione, supermercati ecc. Ogni suono contribuisce ad innalzare la pressione acustica minima necessaria per stimolare i neuroni del nervo acustico nota come "soglia uditiva". L'innalzamento della soglia uditiva raggiunge il suo picco massimo nell'arco di circa due minuti dall'esposizione al rumore per poi decrescere lentamente successivamente.

Tutto ciò, non solo influisce sulle attività dell'individuo (come la guida di un veicolo) ma provoca danni all'udito.

Dopo una serata in discoteca, le orecchie hanno una soglia uditiva più alta del normale, ciò può causare addirittura sordità temporanea; bisogna tenerne conto se ci si mette alla guida di un veicolo.