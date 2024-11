Droga della risata: cos'è e quali sono i rischi?

Cos'è la droga della risata?

La droga della risata, che tanto si sta diffondendo in Italia soprattutto tra i giovanissimi, ha come principio attivo l'ossido di diazoto, noto ai più come gas esilarante, usato ad alte dosi come analgesico e come anestetico miscelato all'ossigeno. Si tratta di un gas venduto in bombolette di alluminio, praticamente inodore, utilizzato dai dentisti o in sala parto durante il travaglio per sedazione inalatoria.

Le whippit, questo il nome delle bombolette, sono le stesse utilizzate per gonfiare i palloncini.