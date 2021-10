Doxazosina: A Cosa Serve, Quando si Assume, Dosaggio

Generalità Che cos'è la Doxazosina e Caratteristiche generali La doxazosina è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci alfa-bloccanti che trova impiego nel trattamento di diversi disturbi e patologie. Redazione Doxazosina - Struttura Chimica Per esercitare la sua azione terapeutica, è necessario assumere la doxazosina per via orale; difatti, la si trova in molti medicinali in forma di compresse. Per essere venduti, tali medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Doxazosina Benur®

Cardura®

Chiaridoxina®

Dedralen®

Dilur®

Doxafin®

Doxazosin Doc®

Doxazosin Eg®

Doxazosin Mylan®

Kimura®

Lenaxolan®

Noradox®

Normothen®

Quorum®

Saidox®

A cosa serve? Quando si Usa la Doxazosina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'impiego della doxazosina è indicato per il trattamento: Dell'ipertensione arteriosa essenziale;

Dei sintomi dell'ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Doxazosina Prima di iniziare ad assumere la doxazosina è importante sapere che all'inizio del trattamento e in caso di aumento del dosaggio, vi è un maggior rischio di andare incontro ad un repentino abbassamento della pressione sanguigna. Tale abbassamento può essere avvertito con sintomi come capogiri, debolezza o più raramente svenimento quando si passa da una posizione seduta o sbraita ad in piedi e viceversa. Per questa ragione, il medico dovrà controllare accuratamente la pressione sanguigna del paziente quando inizia la terapia con il principio attivo e quando la dose somministrata viene aumentata. Inoltre, prima di iniziare il trattamento con doxazosina, è necessario informare il medico se: Si sta seguendo una dieta povera di sale o se si stanno utilizzando farmaci diuretici;

Si soffre di riduzione della funzionalità epatica e/o renale;

Si è affetti da patologie cardiache;

Si stanno già assumendo farmaci per il trattamento di bruciore di stomaco ed iperacidità gastrica come la cimetidina;

Si è intolleranti ad alcuni tipi di zuccheri;

Si soffre di disturbi nervosi come conseguenza del diabete;

Ci si deve sottoporre ad un intervento di cataratta (in questo caso, anche il medico oculista che eseguirà l'intervento dovrà essere informato dell'eventuale terapia in atto con doxazosina);

Si è anziani. I pazienti che assumono alfa-bloccanti come la doxazosina insieme a farmaci per il trattamento della disfunzione erettile possono manifestare sintomi come vertigini o sensazione di testa leggera, riconducibili ad un abbassamento della pressione sanguigna quando ci si siede o ci si alza rapidamente. Per prevenire tali sintomi, i pazienti devono essere stabilizzati su una dose giornaliera regolare di alfa-bloccante prima di iniziare una terapia farmacologica contro la disfunzione erettile. Durante il trattamento con la doxazosina, inoltre, potrebbero verificarsi erezioni dolorose; qualora ciò dovesse avvenire, è necessario contattare immediatamente il medico. NOTA BENE L'utilizzo della doxazosina non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età.

La doxazosina può causare effetti indesiderati - come capogiri, debolezza, svenimenti - capaci di interferire con le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari, soprattutto all'inizio del trattamento. Si raccomanda pertanto cautela e di evitare simili attività qualora i suddetti effetti dovessero manifestarsi.

Come Agisce Come Funziona la Doxazosina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La doxazosina è un antagonista competitivo e selettivo dei recettori alfa-adrenergici post-sinaptici di tipo 1 (recettori alfa-1). In seguito alla sua somministrazione, la doxazosina è in grado di ridurre le resistenze vascolari periferiche grazie al blocco selettivo dei recettori alfa-1 situati a livello dei vasi sanguigni. Il tutto si traduce, nei pazienti ipertesi, in un abbassamento clinicamente significativo della pressione sanguigna arteriosa. Nei pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna, invece, la doxazosina determina un miglioramento della sintomatologia e dell'urodinamica. Si ritiene che ciò sia dovuto al blocco selettivo dei recettori adrenergici alfa-1 situati a livello dello stroma muscolare prostatico e a livello della vescica. Inoltre, la doxazosina aumenta in maniera significativa il rapporto colesterolo HDL/colesterolo totale e determina una riduzione dei trigliceridi e del colesterolo totale. Oltre a ciò, il principio attivo determina anche la regressione dell'ipertrofia ventricolare sinistra, l'inibizione dell'aggregazione piastrinica, potenzia la capacità dell'attivatore del plasminogeno e aumenta la sensibilità all'insulina nei pazienti con alterazioni del metabolismo glucidico e on diabete. Infine, concludiamo segnalando che la terapia con doxazosina nei pazienti ipertesi e con IPB è stata associata ad un miglioramento della disfunzione erettile.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Doxazosina e in Quali Dosi? La doxazosina è disponibile in forma di compresse per uso orale che devono essere assunte una volta al giorno, deglutendole intere con abbondante acqua. Il medico stabilirà dose e durata del trattamento in funzione del problema da trattare, pertanto, si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni da esso fornite. Tuttavia, a scopo puramente illustrativo, di seguito verranno riportati i dosaggi solitamente impiegati in terapia. Trattamento dell'ipertensione : la dose solitamente raccomandata varia da 1 mg a 8 mg di doxazosina al giorno. La dose massima è di 16 mg di principio attivo al dì. Il medico può prescrivere una dose iniziale di 1 mg di doxazosina da prendere una volta al giorno prima di andare a dormire. Dopo una o due settimane di trattamento, il medico può poi incrementare il dosaggio fino al raggiungimento della dose terapeutica ideale per ciascun paziente (naturalmente, senza superare la dose giornaliera massima).

: la dose solitamente raccomandata varia da 1 mg a 8 mg di doxazosina al giorno. La dose massima è di 16 mg di principio attivo al dì. Il medico può prescrivere una dose iniziale di 1 mg di doxazosina da prendere una volta al giorno prima di andare a dormire. Dopo una o due settimane di trattamento, il medico può poi incrementare il dosaggio fino al raggiungimento della dose terapeutica ideale per ciascun paziente (naturalmente, senza superare la dose giornaliera massima). Trattamento dei sintomi dell'ipertrofia prostatica benigna : la dose solitamente raccomandata varia dai 2 mg ai 4 mg di doxazosina al giorno. La dose massima raccomandata è di 8 mg di principio attivo al dì. Solitamente la terapia inizia con la somministrazione di 1 mg di doxazosina per i primi 8 giorni di trattamento. Dal nono giorno al quattordicesimo giorno la dose viene aumentata dal medico a 2 mg di doxazosina al dì. Dopodiché, se necessario, il medico può ulteriormente e gradualmente incrementare la quantità di doxazosina da assumere fino ad arrivare alla dose terapeutica giusta per ciascun paziente (naturalmente, anche in questo caso, senza superare la dose giornaliera massima). Nota : nei pazienti anziani e nei pazienti con problemi epatici e/o renali può essere necessario somministrare dosi di doxazosina inferiori a quelle solitamente impiegate. Si raccomanda ancora una volta di seguire le indicazioni mediche.

Gravidanza e Allattamento La Doxazosina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della doxazosina nelle donne in gravidanza può essere fatto solo se il medico lo ritiene assolutamente necessario e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischio per il feto. Per quel che riguarda le madri che allattano, la doxazosina viene escreta nel latte materno; pertanto, qualora fosse necessario iniziare una terapia con questo principio attivo, l'allattamento al seno deve essere sospeso. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al ginecologo.