Doxazosina: Effetti Collaterali e Controindicazioni

Durante tutto il periodo di trattamento con questo principio attivo, è molto importante che il medico segua il paziente, sottoponendolo a regolari controlli , sia per valutare l'efficacia della terapia che per evidenziare l'insorgenza di eventuali effetti collaterali, a maggior ragione nei pazienti che risultano più suscettibili alla loro comparsa (ad esempio, pazienti anziani ).

Viene somministrata per via orale e il suo utilizzo, naturalmente, può avvenire solo dietro prescrizione del medico.

Utilizzo con Cautela

Condizioni che richiedono particolare attenzione all'uso della Doxazosina

Esistono particolari condizioni che, sebbene non costituiscano una vera e propria controindicazione all'uso della doxazosina, richiedono una particolare attenzione e cautela nell'impiego del principio attivo stesso.

Più precisamente, va usata particolare cautela nei pazienti anziani, nei pazienti che soffrono di problemi cardiaci (in particolare, patologie cardiache acute come edema polmonare causato da stenosi aortica o mitralica, insufficienza cardiaca ad alta gittata, insufficienza ventricolare destra conseguente a effusione pericardica o a embolia polmonare, insufficienza ventricolare sinistra con ridotta pressione di riempimento) e nei pazienti che soffrono d'insufficienza epatica.

Altrettanta cautela va usata nel trattamento di pazienti che stanno già assumendo inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), poiché sia questa tipologia di farmaci che la doxazosina esercitano un effetto vasodilatatore che, in caso di assunzione concomitante, può portare a ipotensione sintomatica in alcuni pazienti. Per ridurre la probabilità che si manifesti ipotensione ortostatica, i pazienti devono prima ricevere una terapia con alfa-bloccanti - e, in questo caso specifico, con doxazosina - che li renda emodinamicamente stabili prima di iniziare un eventuale trattamento con inibitori della fosfodiesterasi 5.

Può interessarti anche:

Infine, va usata cautela nei pazienti sottoposti a chirurgia della cataratta, in quanto non si può escludere il rischio che vadano incontro allo sviluppo della sindrome dell'iride a bandiera (una variante della sindrome della piccola pupilla che si caratterizza per alcuni segni intraoperatori quali: midriasi scarsa, iride flaccida - che tende ad ondeggiare "come una bandiera" - con tendenza al prolasso nel tunnel corneale e miosi progressiva).