Dose Booster anti COVID-19: Quando Farla? Dopo 5 o 6 mesi?

Introduzione

Quando si parla di dose booster, "di richiamo" o "di rinforzo" si fa riferimento ad una ulteriore dose di vaccino (in questo caso contro COVID-19) da somministrare al termine del ciclo vaccinale primario (composto dalla somministrazione di due dosi per i vaccini Comirnaty di Pfizer, Spikevax di Moderna e Vaxzevria di AstraZeneca e da una sola dose per Covid-19 Vaccine Janssen di J&J), a distanza di un determinato intervallo di tempo .

Shutterstock

Lo scopo della somministrazione di una dose aggiuntiva è quello di mantenere nel tempo o ripristinare un idoneo livello di risposta immunitaria, soprattutto nelle persone che sono considerate ad alto rischio, per la presenza di condizioni di fragilità che possono portare allo sviluppo della malattia in forma grave e - nei casi più severi - addirittura fatale, o per esposizione professionale (ad esempio, operatori sanitari di diverso tipo).

Attenzione! Spesso nel linguaggio comune si sente parlare di "terza dose" per indicare la dose booster; tuttavia, tale dicitura non è corretta in quanto non per tutti i vaccini contro COVID-19 il ciclo vaccinale primario prevede la somministrazione di due dosi a distanza relativamente breve (da 28 giorni fino a 3 mesi circa in funzione del vaccino impiegato).

