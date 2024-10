Dorsalgia (dolore dorsale): cos’è? Cause e rimedi

Cos'è la dorsalgia? Per dorsalgia s'intende il dolore percepito nel tratto dorsale della schiena, più comunemente nella zona interscapolare. Questo sintomo riconosce molte cause, in quanto può originare da problemi a muscoli, colonna vertebrale, legamenti, dischi intervertebrali o articolazioni che garantiscono sia il movimento, che il sostegno del rachide dorsale. Più raramente, la dorsalgia riflette una patologia degli organi interni (polmoni, cuore e grossi vasi, pancreas, colecisti, fegato ecc.).

Come si presenta? Dorsalgia: quali caratteristiche? La dorsalgia è una forma di mal di schiena localizzata a livello dorsale, meno frequente delle cervicalgie e delle lombalgie. Nella maggior parte dei casi, il dolore si manifesta nella parte alta della schiena, tra le scapole, ma può irradiarsi anche al collo o al torace. La maggior parte degli episodi acuti di dorsalgia è causata da sforzi, traumi e posture alterate, che provocano tensione, stiramenti e rigidità delle strutture collegate alla colonna vertebrale. Dorsalgia acuta e cronica La dorsalgia può essere: Acuta : il dolore dorsale dura meno di 30 giorni e, di solito, è associato ad attività specifiche;

: il dolore dorsale dura meno di 30 giorni e, di solito, è associato ad attività specifiche; Cronica: il dolore dorsale dura da almeno tre-sei mesi.

Dolore dorsale: sintomi Dorsalgia: come si manifesta? La dorsalgia è descritta, di solito, come un dolore sordo e continuo al centro delle spalle che può irradiarsi, in qualche caso, al collo o al torace. I pazienti che ne soffrono generalmente non riferiscono una spiccata dolorabilità locale in punti ben definiti (eccetto in caso di frattura vertebrale). Nella maggior parte dei casi, la dorsalgia si presenta come un dolore interscapolare episodico e di breve durata, di qualche giorno o alcune settimane, che si risolve spontaneamente o con un intervento terapeutico di modesta entità. La dorsalgia acuta tende a manifestarsi o si accentua in determinate posizioni, mentre si allevia con il riposo o la mobilizzazione. Il dolore dorsale cronico, invece, è minimo al risveglio e peggiora con il movimento. Anche in questo caso, il riposo allevia i sintomi, almeno nel breve periodo, soprattutto se si soffre di ernia del disco e stenosi del canale spinale da osteoartrosi. Dorsalgia e sintomi da cause specifiche: qualche esempio La dorsalgia da sforzo insorge bruscamente: il soggetto lamenta un dolore violento e un'impotenza funzionale. Inoltre, sono presenti una marcata contrattura ed un'intensa dolorabilità alla pressione dei muscoli paravertebrali dorsali.

insorge bruscamente: il soggetto lamenta un dolore violento e un'impotenza funzionale. Inoltre, sono presenti una marcata contrattura ed un'intensa dolorabilità alla pressione dei muscoli paravertebrali dorsali. Il dolore dorsale da postura si manifesta, invece, dopo aver mantenuto a lungo una certa posizione obbligata (lavoro al computer, guida prolungata ecc.).

si manifesta, invece, dopo aver mantenuto a lungo una certa posizione obbligata (lavoro al computer, guida prolungata ecc.). Una dorsalgia che si irradia lungo gli arti superiori può suggerire la compressione di una radice nervosa , secondaria ad un' ernia del disco in un paziente giovane o dalla formazione di osteofiti in età più avanzata. Se la dorsalgia è correlata all'ernia del disco, spesso il dolore peggiora quando il paziente sta seduto o rimane in posizione eretta per lunghi periodi di tempo. Anche la tosse e gli starnuti possono aggravare tale sintomo. Al contrario, la posizione supina allevia il dolore.

radice , secondaria ad un' in un paziente giovane o dalla formazione di in età più avanzata. Se la dorsalgia è correlata all'ernia del disco, spesso il dolore peggiora quando il paziente sta seduto o rimane in posizione eretta per lunghi periodi di tempo. Anche la tosse e gli starnuti possono aggravare tale sintomo. Al contrario, la posizione supina allevia il dolore. La dorsalgia da osteoporosi è caratterizzata, invece, da dolore intenso, in seguito a sollecitazioni meccaniche della colonna dorso-lombare (flessione in avanti, torsione del tronco ecc.), che origina da microfratture delle trabecole ossee.

è caratterizzata, invece, da dolore intenso, in seguito a sollecitazioni meccaniche della colonna dorso-lombare (flessione in avanti, torsione del tronco ecc.), che origina da microfratture delle trabecole ossee. La spondilolistesi può provocare, infine, un dolore dorsale a brusca insorgenza, poiché i legamenti ed i nervi sono sottoposti a stiramento. A quali altri sintomi può associarsi la dorsalgia? La dorsalgia può essere accompagnata da sintomi secondari, quali: Dolore alle spalle;

Perdita di forza ed alterazione della sensibilità del braccio;

Mal di testa;

Dolore al collo;

Difficoltà nei movimenti;

Rigidità articolare;

Affaticamento e debolezza muscolare;

Intorpidimento e formicolii;

Ridotta sensibilità cutanea, parestesie o disestesie;

Sensazione di bruciore o di pizzicore. Oltre a queste manifestazioni possono presentarsi anche una combinazione di sintomi generici (es. febbre, stanchezza), che poi diventano più specifici in base alla causa scatenante. La dorsalgia può associarsi alla lombalgia e/o alla cervicalgia. Da sapere In misura minore rispetto al resto della colonna vertebrale, i processi degenerativi discali del rachide dorsale comportano radiculopatie, disfunzioni intestinali o vescicali (soprattutto urgenza minzionale) e disturbi motori.

Diagnosi Dorsalgia: come viene stabilita la diagnosi? La valutazione della dorsalgia viene eseguita dal medico di base, dal reumatologo e/o dall'ortopedico. Un'analisi delle caratteristiche del disturbo e di eventuali sintomi associati è necessaria per interpretare questa manifestazione, capirne l'origine e la sua gravità, quindi stabilire il corretto protocollo terapeutico. Shutterstock Per indagare l'origine della dorsalgia, innanzitutto, il medico pone una serie di domande relative alla sintomatologia ed alla storia clinica personale, quindi chiede al paziente di descrivere chiaramente il disturbo e la correlazione con altre manifestazioni concomitanti. Una volta conclusa la raccolta dei dati anamnestici, viene eseguito un attento esame obiettivo della regione dorsale, per accertare: Tempo d'esordio e localizzazione esatta;

Attività e modalità di miglioramento e di aggravamento (ad esempio: la dorsalgia si manifesta gradualmente o in maniera improvvisa; è sempre uguale o migliora e peggiora di notte o utilizzando alcuni rimedi);

Caratteristiche del dolore dorsale (continuo, intermittente, acuto ecc.);

Segni e sintomi di accompagnamento indicativi di determinate patologie. Durante l'esame fisico, il medico può chiedere al paziente di eseguire movimenti specifici. I risultati di anamnesi ed esame obiettivo aiutano a decidere se sono necessari ulteriori accertamenti per stabilire le origini della dorsalgia. Esami utili per inquadrare meglio le cause dei dolori dorsali possono comprendere: Analisi del sangue , comprensive di: emocromo, VES, PCR, profilo proteico, Reuma test, ANA, ENA, TAS, uricemia e calcemia;

, comprensive di: emocromo, VES, PCR, profilo proteico, Reuma test, ANA, ENA, TAS, uricemia e calcemia; Ecografia ;

; Risonanza magnetica ;

; Radiografie.