Dormire con la luce accesa è dannoso?

Introduzione Dormire con la luce accesa può far parte della routine notturna, ma è utile sapere quanto la luce possa influenzare la quantità e la qualità del sonno. Gli esperti concordano nel dire che dormire in una stanza buia è generalmente migliore per il sonno e la salute, in quanto l'esposizione luminosa, soprattutto di notte, può interrompere il ciclo del sonno e rendere più difficile addormentarsi.

Effetti negativi del dormire con le luci accese Rende più difficile addormentarsi

Interrompe il ciclo del sonno

Diminuiscono le ore di sonno

Peggiora la qualità del riposo

Può influenzare il rischio di malattie croniche

Stanchezza e spossatezza il giorno dopo

Difficoltà di concentrazione nelle attività del quotidiano.

Difficoltà ad addormentarsi La luce è un segnale forte per il cervello che comunica risveglio. D'altra parte, il buio dice al cervello di spegnersi perché è ora di dormire. La spiegazione: la luce sopprime la secrezione di melatonina, un ormone che il cervello secerne di buio. La melatonina, come è noto, aiuta a dormire e regola il ciclo sonno-veglia, ossia l'orologio interno al corpo. Inoltre, la luce stimola il cervello, quindi è più difficile rilassarsi prima di andare a letto. Avere le luci accese può rendere difficile la sonnolenza e l'addormentarsi" Alcuni studi pubblicati su ‌The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism‌ hanno evidenziato come nelle persone esposte alla luce della stanza durante le otto ore prima di andare a letto, la produzione di melatonina fosse inferiore e il suo rilascio era ritardato rispetto a coloro che erano esposti a luce fioca.

Interrompere il ciclo del sonno La luce della stanza può disturbare le diverse fasi del sonno, tutte importanti per svegliarsi riposati e ottenere ciò di cui il corpo ha bisogno durante il sonno. Diverse ricerche in igiene del sonno hanno messo in evidenza come dormire con la luce accesa sul comodino alterasse i cicli del sonno, aumentando lo stadio 1 del sonno (lo stadio iniziale breve e leggero del sonno) e diminuendo il sonno a onde lente (sonno profondo). Anche i risvegli dal sonno aumentavano quando le luci erano accese. Perché? Le luci influenzano l'attività cerebrale, anche durante il sonno, e influenzano il ritmo circadiano.

Conseguenze su qualità e durata del sonno Diminuisce la qualità e la durata del sonno perché la luce nella stanza può comunque influenzare il riposo. Dormire in una zona con maggiore esposizione alla luce notturna esterna è associato a una diminuzione della durata del sonno.

Malattie croniche correlate La mancanza di sonno è correlata allo sviluppo di malattie croniche come: diabete, malattie cardiovascolari, obesità e depressione. Una moderata esposizione alla luce durante il sonno per una notte può causare frequenza cardiaca notturna più elevata, una diminuzione della variabilità della frequenza cardiaca (un indicatore di salute del cuore) e una maggiore resistenza all'insulina.