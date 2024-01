Dormire con il reggiseno è dannoso? Effetti sul seno, pro e contro

Vantaggi e benefici per la salute

Molti concordano sul fatto che un reggiseno che veste bene fornisca sostegno al seno e limiti l'eventuale dolorabilità, il che potrebbe essere il motivo per cui molte persone scelgono di dormire con un reggiseno. Medici e operatori sanitari potrebbero anche raccomandare di dormire con il reggiseno in determinate circostanze, come durante l'allattamento o il recupero da un intervento chirurgico al seno.

Perché indossare il reggiseno di notte fa bene?

1) Dormire con il reggiseno può alleviare il dolore e il disagio al seno

La mastodinia è un'esperienza comune: basti pensare al periodo precedente alle mestruazioni, quando il seno appare più gonfio, dolente e teso al tatto a causa dei cambiamenti ormonali (cioè quando i livelli di estrogeni e progesterone si alzano per via del ciclo imminente).

Per approfondire:

Per coloro che soffrono di dolore o tensione mammaria, i dispositivi di supporto, come un reggiseno, rappresentano spesso il trattamento di prima linea. In particolare, gli individui con seni grandi possono provare dolore ai legamenti sospensori delle mammelle, al torace e in altre aree del corpo soggette a tensione. Ciò può interferire con il sonno: anche quando si è sdraiati, il seno può strattonare la parete toracica o penzolare, provocando disagio o addirittura dolore. Alcune persone ritengono che indossare un reggiseno morbido e aderente a letto possano contribuire ad alleviare questi problemi fornendo sostegno al seno.

2) Dormire con il reggiseno può assorbire l'umidità e ridurre l'attrito

Come qualsiasi area del corpo in cui sono presenti pieghe della pelle, l'area sotto il seno può irritarsi a causa dell'attrito, dell'umidità e della mancanza di ventilazione. Queste condizioni rendono anche la pelle in quest'area più suscettibile alle infezioni (Brodell, R. & Dolohanty, L. 2022, May 20. Intertrigo. In J. Fowler (Ed.). UpToDate). L'irritazione cutanea è particolarmente comune per le persone che hanno un seno grande o più tessuto nella parte inferiore del seno, il che può aumentare il contatto pelle a pelle.

Indossare un reggiseno, sia di giorno che di notte, fornisce uno strato di tessuto in grado di assorbire l'umidità e ridurre l'attrito, limitando l'irritazione cutanea che può verificarsi tra il seno e l'addome. I reggiseni in cotone possono essere particolarmente efficaci a questo scopo.

3) Dormire con il reggiseno può essere utile durante l'allattamento

Alcune persone avvertono un doloroso gonfiore del seno dovuto all'aumento della produzione di latte (Moldenhauer, J. 2022, September. Overview of postpartum care. Merck Manual Consumer Version). Indossare un comodo reggiseno per l'allattamento 24 ore su 24 può aiutare a sostenere il seno mentre il corpo si adatta all'allattamento al seno. Inoltre, indossare un reggiseno da allattamento durante la notte, con dei dischetti di cotone per assorbire il latte, può proteggere i vestiti e la biancheria da letto dalle perdite.

Importante! I reggiseni da allattamento non siano troppo stretti. I reggiseni eccessivamente restrittivi possono sopprimere la produzione di latte e portare all'ostruzione dei dotti lattiferi (Spencer, J. 2023, July 23. Common problems breastfeeding and weaning. In S. Abrams & J. Drutz (Ed.). UpToDate).

4) Dormire con il reggiseno può fornire protezione durante la guarigione da interventi chirurgici o piercing

Spesso, alle persone che si sottopongono a interventi chirurgici al seno si consiglia di dormire con il reggiseno per diverse settimane dopo la procedura (Hansen, J. & Chang, S. (2023, April 19). Overview of breast reduction. In A. Chagpar & A. Colwell (Ed.). UpToDate). I reggiseni possono aiutare a tenere in posizione garze e drenaggi e, nelle settimane successive, possono fornire supporto e protezione mentre il corpo guarisce. In linea generale, sono consigliati i modelli senza ferretto e con allacciature sul davanti, più pratiche da sganciare senza sforzi.

Allo stesso modo, alcune persone preferiscono dormire con il reggiseno dopo il piercing al capezzolo. Indossare un comodo reggiseno sportivo in cotone può aiutare a mantenere la ferita pulita e proteggere il piercing dall'impigliarsi nella biancheria da letto o negli indumenti da notte durante il processo di guarigione.

Per approfondire: