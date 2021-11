Dormire Con i Calzini: Fa Bene al Sonno? Perché Migliora l’Orgasmo?

Premessa Prima o poi, tutti sperimentiamo quest'esperienza: è pieno inverno, ci si mette sotto le coperte ed i piedi sembrano ghiacciati. Shutterstock In questa situazione, risulta spontaneo pensare di dormire con un paio di calzini, semplicemente perché fa così freddo, ma, per il resto dell'anno, l'idea di addormentarsi con le estremità coperte non è altrettanto piacevole. Si potrebbe cambiare opinione a riguardo se dormire con i calzini regolarmente significasse addormentarsi più velocemente e persino avere una vita sessuale più appagante? Vediamo quali sono i benefici del dormire con i calzini e quali i rischi, anticipando solo che si tratta di uno dei dibattiti più che mai divisivi per la scienza. Fa Bene o Male alla Salute? L'idea di dormire con i calzini è controversa: molte persone amano indossare i calzini a letto; altri sono convinti che sia una cattiva abitudine o, per lo meno, considerano scomodo dormire così. Sorprendente è la quantità di studi scientifici mirati ad approfondire il modo in cui indossare i calzini a letto influisce sia sulla salute, che sul sonno.

Facilita l’Addormentamento? Dormire con i Calzini: può aiutare ad Addormentarsi Più Velocemente? Nelle ore di veglia, in un individuo sano, la temperatura corporea è compresa tra i 36.4 ed i 37.2 gradi centigradi (°C). Tuttavia, durante la giornata, il corpo umano subisce delle variazioni (in termini di riscaldamento e raffreddamento) a seconda all'attività ciclica del metabolismo e di alcune sostanze biologiche secrete con ritmo circadiano. Le temperature corporee più basse precedono, di solito, la sonnolenza e le prove suggeriscono che l'utilizzo di calze o un altro metodo di riscaldamento dei piedi può abbassare la temperatura corporea centrale, contribuendo ad un più veloce addormentamento. Per quanto riguarda la camera da letto, la ricerca scientifica suggerisce di mantenere temperature comprese tra 18 e 21°C per dormire meglio, salvo preferenze personali: alcuni preferiscono che la loro stanza sia più fresca, altri più calda. La temperatura ottimale per il sonno è influenzata anche dal sesso: le donne hanno un tasso metabolico a riposo più basso rispetto agli uomini, il che influisce sulla loro sensibilità verso ambienti più freddi. Il sesso maschile ha, d'altra parte, maggiori probabilità di essere resistente alle temperature più calde della camera da letto. Morale: se si dorme con una/un partner, è bene trovare una temperatura confortevole per entrambi, nonostante l'impostare il termostato della camera da letto sia solo una parte dell'equazione per ottenere il miglior sonno possibile.

Perché Indossare i Calzini A Letto? Cosa succede Quando Si Dorme con i Calzini? Shutterstock In considerazione del fatto che il nostro corpo aumenta la produzione di melatonina verso la fine della giornata per prepararci al sonno, la temperatura corporea centrale inizia a calare. Indossare le calze può aiutare un processo chiamato vasodilatazione distale, che si riferisce ad un aumento del sangue nelle mani e nei piedi capace di ridurre la temperatura corporea più velocemente. Aumentare il flusso sanguigno a livello dei piedi riscaldandoli - indossando calze a letto, scaldapiedi realizzati appositamente per dormire o sfruttando altri sistemi - può aiutare a prendere sonno più velocemente. Nello studio "Effects of feet warming using bed socks on sleep quality and thermoregulatory responses in a cool environment" (Ko Y, Lee JY. J Physiol Anthropol. 2018 Apr 24;37(1):13), i partecipanti che hanno utilizzato calze o altri metodi per riscaldare i piedi non solo si sono addormentati più velocemente, ma hanno riferito di: Rimanere addormentati più a lungo ;

; Aver sperimentato una qualità del sonno complessivamente migliore.

Disturbi del Sonno Dormire con i Calzini può aiutare nel caso di Disturbi del Sonno? Anche se indossare i calzini a letto potrebbe non contribuire ad alleviare tutti i disturbi sonno-veglia, le evidenze scientifiche suggeriscono che riscaldare i piedi per 20 minuti prima di andare a letto può ridurre i sintomi dell'insonnia, così come la stanchezza. Tuttavia, l'età sembra avere un ruolo importante nell'efficacia dell'effetto del riscaldamento dei piedi sul sonno. La ricerca suggerisce, in particolare, che i pazienti anziani con disturbi del sonno non riscontrano cambiamenti nei loro sintomi se riscaldano le estremità prima di dormire.

Altri Potenziali Vantaggi Oltre ad addormentarsi più velocemente ed a dormire più a lungo, è possibile trarre altri benefici quando s'indossano i calzini a letto: · Vampate di Calore della Menopausa Le vampate di calore della menopausa sono dovute ad un aumento della temperatura corporea, che può verificarsi durante la veglia o il sonno. Chiaramente altri fattori influenzano l'insorgenza delle vampate, come i livelli ormonali, ma è noto che indossare i calzini a letto aiuta il corpo a ridurre la temperatura corporea centrale, quindi potrebbe contribuire ad alleviare questa manifestazione. · Sindrome di Raynaud La sindrome di Raynaud comporta una restrizione delle piccole arterie nelle mani e nei piedi, spesso a causa dell'esposizione al freddo. Indossare calze a letto può aiutare a prevenire la reazione innescata dalle basse temperature, specialmente durante l'inverno, e potrebbe aiutare a prevenire i sintomi della sindrome di Raynaud. · Piedi screpolati Non esiste un momento migliore di coccolarsi che mentre si dorme: applicare un balsamo o una crema per piedi prima di andare a letto, quindi coprire con i calzini è un beauty tips da conoscere quando si vuole mantenere idratati i piedi. L'importante è assicurarsi di usare un paio di calzini puliti ogni notte.

Calzini a Letto e Sesso: Quali Benefici? Perché i Calzini a Letto Aumentano le Probabilità di Avere un Orgasmo? Shutterstock Oltre migliorare il sonno, indossare i calzini a letto potrebbe anche migliorare, per alcuni, la vita sessuale: uno studio ha evidenziato che l'80% delle coppie che indossavano calzini riusciva a raggiungere l'orgasmo, rispetto al 50% di quelle che praticavano il rapporto senza calze. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, è chiaro che aumentare il flusso sanguigno e la temperatura della pelle aiuta le persone a raggiungere l'orgasmo.

Svantaggi Svantaggi nell’Indossare i Calzini a Letto · Circolazione ridotta Se le calze che si sceglie di indossare per dormire sono troppo strette, può verificarsi una diminuzione del flusso sanguigno. Per questo, è bene optare per gli scaldapiedi o scegliere una taglia di calzini superiore a quella che s'indosserebbe normalmente durante il giorno. · Scarsa igiene In alcuni casi, indossare i calzini a letto troppo stretti o non puliti può aumentare le possibilità di infezioni, cattivi odori e scarsa traspirazione. Per contrastare questo problema, è bene assicurarsi di cambiare i calzini prima di andare a letto e scegline un paio realizzati con materiali traspiranti come cotone, lana merino, cashmere o bambù. · Surriscaldamento Anche se indossare il giusto paio di calzini a letto aiuta alla più veloce termodispersione, ci sono casi in cui potrebbe avere l'effetto opposto. Se i tuoi calzini non sono traspiranti e non si verifica la cessione di calore attraverso la vasodilatazione, è possibile incorrere in un fastidioso surriscaldamento.

Quando è Controindicato Chi NON dovrebbe Dormire con i Calzini? Dormire con i calzini potrebbe non essere adatto a chi ha problemi circolatori, gonfiore dei piedi o altre condizioni che potrebbero aumentare la probabilità che i calzini limitino il flusso sanguigno alle gambe e ai piedi. Come sempre, il medico è la figura di riferimento per capire se dormire con i calzini è giusto per sé. Bambini e Neonati possono Dormire con i Calzini? La letteratura scientifica finora disponibile sul dormire con i calzini è limitata agli adulti. Pertanto, è difficile prendere una decisione basata sull'evidenza riguardo al fatto che bambini e neonati debbano dormire con i calzini. Va considerato, però, che calze troppo costrittive potrebbero contribuire a problemi circolatori, evenienza pericolosa nei più piccoli. Anche in questo caso, quindi, è opportuno chiedere consiglio al pediatra.

Alternative ai Calzini per Dormire Meglio Se mal si sopporta dormire con i calzini, è ancora possibile ottenere i medesimi benefici con pratiche o alternative altrettanto valide: Fare un pediluvio o una doccia calda poco prima di andare a dormire

Indossare delle pantofole calde appena prima di andare a letto

Aggiungere una coperta in fondo al letto, in modo che sovrasti i piedi e li tenga al caldo

Mettere un termoforo ai piedi del letto prima di andare a dormire (sempre rispettando le conformità e tutte le precauzioni di sicurezza indicate dal produttore)