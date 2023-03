Dormire bene con l'acufene: consigli e rimedi

In caso di acufene , cioè un suono squillante o altri rumori avvertiti con intensità e costanza in una o entrambe le orecchie, è possibile avere difficoltà nel prendere sonno e avere una notte ristoratrice. Non c'è alcun rumore di fondo intrinseco in grado di aiutare a mascherare il ronzio, quindi i soggetti che soffrono di acufene hanno, con frequenza decisamente comune, problemi ad addormentarsi o mantenere il sonno, svegliarsi troppo presto o sentirsi stanchi durante la mattinata o durante il giorno. A peggiorare le cose, la privazione del sonno può intensificare i sintomi dell'acufene . Esistono, tuttavia, alcuni accorgimenti che aiutano durante la notte in caso di acufene.

L' igiene del sonno è fondamentale per la salute di tutto l'organismo, sia in presenza o meno di acufene. Gli esperti raccomandano si stabilire una routine notturna coerente che aiuti nel rilassamento prima di andare a letto. Una o due ore prima di dormire, ad esempio, è benefico dedicare del tempo a svolgere attività rilassanti come scrivere, fare un bagno caldo con gocce di olio essenziale dal potere distensivo (come lavanda , fiori d'arancio, ecc), ascoltare podcast di meditazione , o ascoltare musica rilassante.

Usare un cuscino sonoro o degli auricolari per dormire: essi offrono vantaggi di mascheramento del suono simili a quelli del rumore bianco, ma possono essere meno fastidiosi se non si dorme soli ma con un partner o un compagno di stanza che predilige il silenzio . Il rumore bianco, in questo caso, viene incanalato direttamente nell' orecchio .

Consigli e Trattamenti

In caso di acufene, e di disturbi del sonno ad esso correlato, è utile lavorare con un terapista o un audiologo per gestire i sintomi più gravi e invalidanti. Un'opzione valida risulta essere la terapia cognitivo comportamentale, che ha dimostrato di essere più efficace per i problemi di sonno correlati all'acufene rispetto ai farmaci anti-ansia, come hanno evidenziato gli specialisti.

La terapia di riqualificazione dell'acufene è un'altra possibile soluzione. Il trattamento terapeutico contempla sia la consulenza che la terapia del suono progettata per modificare la percezione uditiva di una persona. Questo approccio può aiutare a ridurre la risposta del cervello all'acufene durante il giorno o la notte. E le percentuali di successo sono alte, e il miglioramento dei sintomi, secondo gli specialisti, sono incoraggianti.

Terapia farmacologica. Non esiste una cura per l'acufene e non ci sono farmaci che possono ridurre o prevenire il ronzio quando si sta sta cercando di dormire. Esistono integratori in grado di alleviare i sintomi come il CBD, o la melatonina. Sarà il proprio medico curante ad indicare quale potrebbe essere il miglior integratore per ciascun caso specifico, e come assumere l'integratore in modo sicuro, soprattutto che non sia in contrasto con l'assunzione di altri farmaci. In alcuni casi, sempre su indicazione e prescrizione del proprio medico, si potrebbe trarre beneficio da farmaci anti-ansia o antidepressivi.