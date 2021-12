Quali sono i dolori più forti che si possono provare?

Introduzione Il dolore viene avvertito da persona a persona, in modo diverso. C'è chi ha una soglia del dolore, e quindi di percezione e sopportazione, molto alta, e difficilmente manifesta sofferenza, e chi, al contrario lamenta malessere anche con un banale raffreddore. Il dolore è soggettivo, e questo è un dato certo. Vi sono tuttavia delle patologie che sono state riconosciute come "oggettivamente dolorose per tutti", perchè provocano dolore universalmente percepito come lancinante, insopportabile ed intenso. Un A stabilirlo è il National Health Service, che ha elaborato una lista delle patologie che provocano più dolore di altre.

Cancro La manifestazione oggettivamente più dolorosa è il cancro, soprattutto quando colpisce alcuni organi o parti del corpo. Alcune cellule dell'organismo si moltiplicano in modo irregolare e, quando la forma tumorale è benigna, le cellule non invadono i tessuti vicini, mentre nei casi di tumori maligni, se non trattati repentinamente, si ha una prognosi sfavorevole a causa della frequente formazione di metastasi. Il dolore si manifesta in modo acuto, ed è generalmente continuo, in base all'andamento della malattia e all'efficacia delle cure. Il cancro al cervello e alle ossa è considerato come il più doloroso, tale da essere sopportato solo sotto sedazione.

Calcoli renali I calcoli renali sono masse dure, simili a piccoli sassi, che si formano nel rene e percorrono tutte le vie urinarie, causando forte dolore, sanguinamento, minzione continua e accompagnata da bruciore, nausea e vomito. Il dolore è molto intenso e si irradia tra le costole e i fianchi, fino all'inguine. Viene provocato dalla sindrome nefritica, ossia quando il calcolo si muove e scende nei canali urinari. Le fitte possono durare fino a 15 minuti.

Infiammazione del Trigemino Il trigemino è il quinto nervo del cranio ed uno dei più lunghi della testa. Molti di quelli che hanno provato questo tipo di dolore, lo rietengono il peggiore del mondo, insopportabile, che sembra non avere fine. Una sorta di scarica elettrica estrema in un lato del volto, sin verso la mascella, che si manifestano all'improvviso e in modo lancinante, tale da far perdere lucidità nel momento in cui insorge. Lo sapevi che anche il dente... Il dente del giudizio, sia nella sua crescita e ancor di più se presenta carie, causa un dolore davvero intenso. Il nervo che viene interessato da tale dolore può generare una sofferenza eccessiva da essere sopportata. La sensazione è quella di avere un martello che batte contro il volto.

Pancreatite e Ulcera allo Stomaco Tra i dolori più intensi che si possono provare ci sono quello causato da Pancreatite, l'infiammazione del pancreas che si manifesta improvvisamente, con un dolore fortissimo nella parte superiore dell'addome, che si irradia verso la schiena ed è spesso accompagnato da febbre, vomito, nausea e sudorazione. Anche l'ulcera gastrica, provocata dall'erosione della mucosa gastrica dello stomaco causa dolore intenso. Viene spesso confuso con il dolore da infarto, perché si manifesta in modo molto simile, ossia come una pugnalata, accopagnata da sudorazione, vomito, tachicardia, nausea e polso debole.

Cefalea a Grappolo Non un semplice mal di testa, ma attacco fortissimo: la cefalea a grappolo è localizzata in una zona ben precisa della testa, in prossimià delle tempie, e prende spesso anche la zona intorno all'occhio. In un giorno si presentano attacchi multimpli, anche sino a sei/otto episodi. Un dolore che persiste per più giorni, fino a settimane se non addiruttura mesi, estrfemamente impattante sul normale svolgimento delle azioni quotidiane, ed invalidante.

Appendicite acuta È un'infezione acuta dell'appendice, un organo dalla lunghezza di circa 5-10 centimetri, collocata nella parte destra dell'addome. La sa infiammazione genera dolore improvviso nel basso ventre, dall'ombelico alla zona pelvica che si intensifica con il passare delle ore. Nel caso in cui l'appendice non si sfiammi, è necessaria l'asportazione chirurgica.

Ernia del disco L'ernia del disco si verifica quando il nucleo del disco invertebrale fuoriesce dall'involucro che fa da cuscinetto tra le vertebre. Il dolore varia in base alla zona colpita, ed è molto simile alla sciatica e alla lombalgia. Nel caso in cui l'ernia sia cervicale, invece, il dolore verrà avvertito a livello della testa e del collo, provcando anche vertigini.

Dolori acuti nella donna: Endometriosi e Parto Solo il genere femminile avverte questi dolori, perché legati alla sfera riproduttiva. L'endometriosi, ad esempio,è uno di questi. Si manifesta quando l'endometrio, ossia il tessuto endometriale che riveste le pareti dell'utero, esce invadendo altre zone. Colpisce il 10-20% delle donne in età fertile, che avvertono intenso dolore al basso ventre, simile a quello mestruale, accompagnato anche da nausea e vomito. Un altro forte dolore che solo le donne possono dire di aver provato, è quello del parto, paragonabile ad una frattura ossea o ad una colica renale.