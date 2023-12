Dolori influenzali: cause, quanto durano e come alleviarli

Influenza e dolori muscolari: cosa sapere Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), i dolori ossei e muscolari diffusi in tutto il corpo rientrano tra i sintomi più comuni dell'influenza stagionale. Si tratta di una manifestazione che non è mai piacevole – basti pensare che spesso è riferita come la sensazione di avere le "ossa rotte" – e può causare allarme nei pazienti. I dolori influenzali sono possono essere particolarmente frustranti per le persone che già sperimentano problemi con la salute delle articolazioni o delle ossa. Shutterstock

Dolori influenzali: cause La buona notizia è che il dolore è un segno che il corpo sta contrastando l'influenza: più il sistema immunitario fa il suo dovere, più i muscoli e le articolazioni sanno doloranti. Perché i muscoli e le articolazioni fanno male durante l'influenza? Quando si viene infettati da un virus, come nel caso dell'influenza, il corpo attiva una risposta immunitaria, inviando anticorpi per combattere l'infezione, impedendo al patogeno di diffondersi ulteriormente. L'influenza innesca, quindi, dei processi infiammatori che vedono comportano la liberazione di mediatori dell'infiammazione (prostaglandine, istamina, citochine ecc.) che possono agire a livello sia generale, sia locale. Queste sostanze chimiche provocano la dilatazione (allargamento) dei vasi sanguigni in modo che i globuli bianchi difensivi possano avere un maggiore accesso al sito dell'infezione. Queste stesse sostanze chimiche presentano anche sintomi avversi, tra cui calore (dovuto all'aumento della circolazione sanguigna) e gonfiore (dovuto alla fuoriuscita di liquidi dai vasi sanguigni gonfi nei tessuti circostanti). Il dolore è un'altra conseguenza. Pertanto, il dolore che si percepisce alle articolazioni, ai muscoli e alle ossa quando si è influenzati è dovuto alla risposta immunitaria del corpo, non all'influenza vera e propria. Ruolo delle citochine Con l'influenza, i dolori sono in gran parte dovuti agli effetti delle citochine sui muscoli, con conseguente mialgia. Tra le loro funzioni, le citochine attivano le fibre nervose sensoriali chiamate nocicettori che inviano segnali di dolore al cervello. Poiché le citochine sono disperse in tutto il corpo, il dolore tende ad essere generalizzato, anche se alcune persone lo avvertono maggiormente alle gambe e alla schiena. Ricapitolando: l'infiammazione è la normale risposta del corpo alle infezioni e la causa dei dolori muscolari dovuti all'influenza.

Quanto durano Quanto durano i dolori influenzali? I dolori influenzali durano solitamente 3-4 giorni e la maggior parte delle persone guarisce completamente dall'influenza entro una settimana, senza alcuna sequela significativa. In qualche caso, disturbi come la spossatezza possono protrarsi per 1-2 settimane. Influenza: quanto dura la febbre?