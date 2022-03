Dolori Articolari (Dolore alle Articolazioni): Cause e Rimedi

Il dolore alle articolazioni può avere una durata transitoria e risolversi spontaneamente. Tuttavia, se questo sintomo è persistente e particolarmente grave, è sempre meglio consultare un medico, in modo da ottenere una diagnosi precisa. A seconda della causa scatenante dei dolori articolari, sarà indicato un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema.

Tra le cause più comuni rientrano traumi , artrite , fibromialgia , tendinite , gotta , artrosi e borsite . I dolori si possono manifestare in combinazione a gonfiore, arrossamento, calore, rigidità articolare e perdita di funzionalità a carico dell'articolazione interessata.

I dolori articolari sono sintomo di numerose condizioni patologiche e non. In qualche caso, il disturbo è il risultato di un semplice affaticamento o di infezioni come l' influenza ; altre volte, questa manifestazione è la conseguenza di patologie a carico dell' articolazione stessa, delle strutture ossee o di legamenti , tendini , borse o parti molli circostanti.

Per comprendere le cause che possono provocare il dolore alle articolazioni, occorre ricordare alcune nozioni relative alla loro anatomia.

In genere, il dolore si associa a modificazioni di volume e temperatura in corrispondenza dell'articolazione coinvolta, che diviene gonfia, arrossata e calda . Altri possibili sintomi concomitanti possono comprendere rigidità articolare e ridotta mobilità .

I dolori articolari possono presentarsi solo in corrispondenza alle sollecitazioni funzionali, suggerendo l'esistenza di un problema meccanico (es. artrosi, tendinite ecc.) o a riposo, indicando un'origine flogistica (es. malattia da cristalli e artrite settica ), ma non solo.

I dolori articolari si manifestano in combinazione a sintomi generici, che poi diventano più specifici in base alla causa che li ha innescati.

In base all' eziologia , oltre alla sensazione dolorosa possono manifestarsi anche formicolio, bruciore, gonfiore e senso di intorpidimento.

Il dolore alle articolazioni si associa, in genere, a modificazioni di volume, colore e temperatura in corrispondenza dell'articolazione coinvolta, che diviene gonfia, arrossata e calda . Inoltre, vi può essere o meno accumulo di liquido all'interno dell'articolazione ( versamento articolare ). La presenza di altri sintomi associati dipende dalle cause scatenanti.

Se il quadro è poco chiaro o il medico non riesce a stabilire con certezza i fattori scatenanti il dolore articolare, possono essere indicate delle indagini più approfondite per escludere o confermare i sospetti diagnostici.

La diagnosi delle cause responsabili dei dolori articolari viene eseguita dal medico di base e/o dal reumatologo . Un'analisi delle sue caratteristiche e di eventuali sintomi associati è necessaria per interpretare questa manifestazione, capirne l'origine e la sua gravità.

Trattamento e Rimedi

Dolori Articolari: quale terapia è prevista?

Per pianificare il trattamento più adeguato ed efficace, i medici devono conoscere con precisione le cause alla base dell'insorgenza del dolore articolare. Le strategie per alleviare questo sintomo, infatti, sono molteplici ed occorre intervenire in modo mirato sui fattori che lo hanno scatenato. Purtroppo, non tutte le condizioni patologiche all'origine dei dolori articolari possono essere curate, in quanto degenerative e/o progressive, ma possono essere tenute sotto controllo o alleviate dal punto di vista sintomatologico.

Farmaci

Nel caso in cui i dolori articolari siano di origine patologica, il medico può indicare il ricorso a farmaci topici (creme o pomate da applicare direttamente sulla zona) o sistemici (prescritti in caso di una sintomatologia grave; questi medicinali sono da assumere per via orale o altra via di somministrazione).

Nella fase acuta, il trattamento può prevedere un riposo funzionale di almeno 7-15 giorni e l'assunzione di analgesici, antinfiammatori (es. FANS) e, talvolta, miorilassanti per limitare il dolore e consentire il movimento articolare. In casi particolari, è possibile ricorrere ad infiltrazioni con acido ialuronico, mentre l'utilizzo di corticosteroidi è limitato alle gravi infiammazioni. Occorre prestare attenzione, però, a non abusare di questi medicinali, in quanto, alla lunga, producono effetti collaterali non indifferenti.

Terapie mediche, riabilitazione e chirurgia

Nei periodi che intercorrono tra una crisi dolorosa e l'altra possono essere molto utili massaggi e terapie fisiche riabilitative. Altri approcci possono prevedere gli ultrasuoni e la tecarterapia.

Nei casi più gravi ed invalidanti, potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico. Talvolta, si può ricorrere alla sostituzione dell'articolazione colpita con una protesi artificiale. Il posizionamento di questo dispositivo consente di correggere o ripristinare l'articolazione compromessa con buoni risultati.

Rimedi sintomatici

In aggiunta alle cure farmacologiche eventualmente necessarie, esistono diversi rimedi sintomatici che possono alleviare i dolori articolari.

Per limitare la durata e la frequenza degli episodi dolorosi è possibile, ad esempio, ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti, come:

Evitare sovraccarichi, traumi e movimenti troppo bruschi;

Cercare di mantenere una postura corretta;

Mantenere un peso forma o perdere i chili laddove in eccesso.

Lo stile di vita è altrettanto importante per la gestione del dolore alle articolazioni. Il regolare movimento può aiutare ad evitare l'insorgere del disturbo, rinforzare la muscolatura e mantenere la funzione articolare. Attività motorie utili sono, ad esempio, la camminata veloce, il nuoto e le cosiddette ginnastiche "dolci", come lo yoga.

Altri consigli per prevenire i dolori articolari sono quelli di limitare il più possibile alcol e fumo, così come seguire una dieta che sia ben equilibrata e senza eccessi, soprattutto per quanto riguarda il sale e gli alimenti grassi.