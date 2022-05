Dolore quando si fa pipì: cause e rimedi

Introduzione La minzione è un fenomeno fisiologico, che non dovrebbe procurare alcun disagio né fastidio: se si sente dolore quando si fa pipì, dunque, non è normale, ma significa che c'è qualcosa che non va. In termini medici, il dolore e il fastidio che si provano durante l'emissione di urina sono detti disuria. Ecco da che cosa possono dipendere e come affrontarli.

Le cause più comuni In genere, si considera normale una frequenza di minzione compresa fra le quattro e le otto volte al giorno (più di giorno e meno o mai di notte). In condizioni di normalità, non si dovrebbe provare fastidio quando si urina: se si avverte dolore quando si fa pipì, dunque, bisogna indagare. Vediamo le cause più comuni di disuria.

Cistite Una delle cause più comuni di disuria è la cistite, ossia l'infezione della vescica. Nella maggior parte dei casi, il problema si scatena quando i batteri presenti in altre zone del corpo, solitamente nell'intestino, o provenienti dall'esterno, entrano nella vescica che, non essendo il loro ambiente naturale, reagisce infiammandosi e causando una serie di disturbi. Le cistiti possono derivare anche da un'alterazione della flora batterica vaginale. Oltre al fastidio e al dolore durante la minzione, altri sintomi comuni di cistite sono: la difficoltà a urinare; l'aumento del numero delle minzioni; il bruciore prima e mentre si urina; la sensazione di dolore e pesantezza sopra il pube.



Come intervenire

La cura più comune prevede l'utilizzo di antibiotici, ma il medico può decidere di prescrivere anche prodotti naturali, per esempio a base di vitamina C e cranberry, sostanze in grado di migliorare il grado di acidità delle urine e dunque anche l'infezione. Sono utili poi gli integratori di vitamine e sali minerali, per riequilibrare l'intestino e rafforzare le difese dell'organismo, riducendo il rischio di recidiva.

Prostatite Se il problema compare negli uomini, la colpa potrebbe essere di una prostatite, cioè di un'infezione della prostata. Le cause sono diverse: in molti casi, la colpa è di un batterio (sovente di provenienza intestinale); la malattia può derivare però anche da precedenti infiammazioni alle vie urinarie o all'apparato genitale non curate. Alcuni fattori possono contribuire al disturbo, come alimentazione sregolata, uso di alcol, lavoro sedentario, eccesso di sport "seduti" (tipo ciclismo o equitazione). Oltre alla disuria possono comparire: dolore pelvico-perineale, bruciori a urinare, necessità di andare in bagno molto spesso, ritenzione urinaria, calo del desiderio sessuale, dolori durante i rapporti intimi e l'eiaculazione, tensione fastidiosa della vescica e senso di peso addominale. Come intervenire A seconda dei casi, il medico può prescrivere diversi tipi di farmaci: antibiotici mirati, sedativi utili per alleviare il dolore, antinfiammatori, alfalitici. Possono risultare utili anche alcuni prodotti fitoterapici e naturali.

Uso di prodotti irritanti Nel caso delle donne, un'altra causa di dolore durante la minzione potrebbe essere rappresentata dall'uso di prodotti per l'igiene intima sbagliati, che alterano l'equilibrio del pH vaginale e causano infezioni, arrossamenti e irritazioni. In queste situazioni, spesso la vagina è gonfia e sensibile. Come intervenire

In questi casi, è sufficiente cambiare le proprie abitudini igieniche per risolvere la situazione. L'ideale è lavare la vagina solo con acqua. Se si vuole utilizzare anche il sapone, scegliere un detergente a pH bilanciato, evitando i saponi con coloranti e profumi. Attenzione a lavande, deodoranti e spray femminili: possono contenere ingredienti irritanti per i genitali.