In qualche caso, il disturbo risulta da un semplice affaticamento ; altre volte, questa manifestazione è la conseguenza di patologie articolari, vascolari o nervose . Tra le cause di dolore alla pianta del piede rientrano la fascite plantare , il neuroma di Morton e l' alluce valgo . Questo disturbo può essere causato da forti stress meccanici e da un eccesso di sovraccarico (ad esempio, nelle persone che trascorrono molte ore in piedi).

Per comprendere le cause che possono provocare il dolore alla pianta del piede, occorre ricordare alcune nozioni relative alla sua anatomia.

Più di altre parti del corpo, il piede assolve la funzione di sostegno e regola l'equilibrio durante la deambulazione , consentendo il mantenimento della posizione eretta e l'adattabilità alle varie superfici, nonostante siano presenti in natura numerose forze (come la gravità) che incidono nella nostra vita quotidiana. Su questa struttura agiscono, inoltre, tutti i carichi, generati dal movimento.

Una dolorabilità focale lontana dalle articolazioni sottostanti rappresenta un segno utile per distinguere le cause dermatologiche. Il dolore alla pianta del piede può essere associato ad un'infezione cutanea di natura batterica ( cellulite ) o alla comparsa di indurimenti epiteliali, quali calli e duroni .

Le cause neurologiche da considerare in caso di dolore alla pianta del piede sono le neuropatie e la sindrome del tunnel tarsale .

Se il dolore alla pianta del piede è di origine traumatica, può rappresentare la conseguenza di una lesione ai tessuti molli - come una distorsione della caviglia - o di un'eventuale frattura . In quest'ultimo caso, il sintomo persiste anche dopo diversi giorni dal trauma e si associa ad un punto di dolorabilità sulle prominenze ossee.

Le cause che possono portare ad avere il dolore alla pianta del piede sono varie. La ricerca dell'eziologia di tale manifestazione va contestualizzata in base alla conformazione del soggetto (ad esempio, il sovrappeso o una postura che richieda di stare a lungo in piedi comportano chiaramente un affaticamento).

Alcuni pazienti avvertono, invece, questa sensazione in maniera continua durante il giorno. In quest'ultimo caso, il dolore sotto il piede può rendere difficoltoso lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

Il dolore alla pianta del piede si può manifestare in combinazione a sintomi generici, che poi vanno a diventare più specifici in base alla causa scatenante.

Il dolore alla pianta del piede può essere più o meno acuto; questo sintomo peggiora in alcune ore del giorno oppure quando si trascorrono molte ore in posizione eretta. Altre volte, il disturbo tende a manifestarsi quando si indossano scarpe troppo strette e tacchi eccessivamente alti.

Per esempio, il medico potrebbe indicare un' ecografia per valutare lo stato dei tessuti molli, eventuali ematomi , edemi , lesioni ed ispessimenti a livello della fascia plantare. Un esame baropodometrico viene consigliato, invece, nel caso sia sospettata una patologia da sovraccarico.

Se la diagnosi è poco chiara o il medico non riesce a stabilire con certezza i fattori scatenanti il dolore alla pianta del piede, possono essere indicate delle indagini più approfondite per escludere malattie importanti, come il diabete .

Per indagare le cause di tale sintomo, innanzitutto, il medico pone una serie di domande relative alla sintomatologia ed alla storia clinica personale , quindi chiede al paziente di descrivere chiaramente il disturbo e la correlazione con altre manifestazioni concomitanti. Una volta conclusa la raccolta dei dati anamnestici, viene eseguito un attento esame obiettivo.

La diagnosi delle cause responsabili del dolore alla pianta del piede viene eseguita dal medico di base , dall' ortopedico e/o dal podologo . Un'analisi delle sue caratteristiche e di eventuali sintomi associati è necessaria per interpretare questa manifestazione, capirne l'origine e la sua gravità.

Trattamento

Il trattamento varia in base all'eziologia del dolore alla pianta del piede.

Le strategie per alleviare questo sintomo, infatti, sono molteplici ed occorre intervenire in modo mirato sui fattori che lo hanno scatenato.

Nel caso in cui la causa scatenante possa essere di origine patologica, il dolore alla pianta dei piedi può essere alleviato da farmaci topici (crema, unguento, lozione o pomata da applicare direttamente sulla zona) o sistemici (in caso di una sintomatologia grave; questi medicinali sono da assumere per via orale o altra via di somministrazione).

Il trattamento può comprendere l'assunzione di FANS o di corticosteroidi, medicinali utili soprattutto nei casi in cui il dolore alla pianta dei piedi sia correlato a malattie che determinano gravi infiammazioni. In quest'ultimo caso, poi, è necessario un riposo funzionale di almeno 15 giorni.

Altri approcci possono prevedere la terapia fisica mirata allo stretching delle parti molli del piede, gli ultrasuoni e la tecarterapia, eventualmente associati ad infiltrazioni locali. Nei casi più gravi, potrebbe rendersi necessario persino un intervento chirurgico.

Rimedi sintomatici

In aggiunta alle cure farmacologiche eventualmente necessarie, esistono diversi rimedi sintomatici che possono alleviare il dolore alla pianta del piede.

Innanzitutto, per prevenire il problema può essere d'aiuto la scelta di scarpe. Nel dettaglio, le calzature dovrebbero essere comode e larghe alla base e, almeno nella fase sintomatica, andrebbero evitati i tacchi alti (oltre i 4-5 cm di altezza). Inoltre, le scarpe devono permettere di distribuire equamente il peso del corpo.

Il dolore alla pianta dei piedi può essere alleviato da massaggi o semplici esercizi per riattivare la circolazione (come, ad esempio, tendere le punte dei piedi ripetutamente). A tal proposito, occorre ricordare, inoltre, di sedersi correttamente, evitando di stare seduti con le gambe incrociate o accavallate per lunghi periodi di tempo.

Per limitare la durata e la frequenza degli episodi di dolore alla pianta del piede è possibile, ad esempio, ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti, come:

Evitare potenziali irritanti (es. scarpe strette) e sovraccarichi (nota: su consiglio del medico, per limitare lo stress meccanico sul piede, è possibile utilizzare solette, ortesi o plantari ortopedici);

Fare dei pediluvi con acqua tiepida e detergenti delicati (in alternativa, per una funzione antibatterica e lenitiva, aggiungere oli essenziali di lavanda, tea tree o rosmarino);

Utilizzare emollienti/idratanti per ripristinare la funzione barriera della cute.

Lo stile di vita è altrettanto importante per la gestione del dolore alla pianta del piede.

Fare attività sportiva (evitando la corsa) o comunque movimento ogni giorno può aiutare ad evitare, infatti, l'insorgere del disturbo, così come seguire una dieta che sia ben equilibrata e senza eccessi, soprattutto per quanto riguarda il sale e gli alimenti grassi.

Altri consigli sempre utili per prevenire il dolore alla pianta dei piedi sono quelli di limitare il più possibile alcol e fumo, che possono influenzare notevolmente la circolazione del sangue.

