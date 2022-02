Dolore Pelvico Cronico e Acuto: Caratteristiche e Disturbi associati

Questo articolo spiegherà le varie cause del dolore pelvico, come vengono diagnosticate e come sapere quando sono necessarie cure mediche urgenti.

Il dolore pelvico può manifestarsi all'improvviso, in modo brusco e per brevi periodi di tempo ( DOLORE PELVICO ACUTO ) o persiste nel lungo termine ( DOLORE PELVICO CRONICO ). Più nel dettaglio, il dolore pelvico cronico si riferisce a qualsiasi dolore pelvico costante o intermittente che è presente da sei mesi o più . La qualità, l'intensità, la localizzazione del dolore e, nelle donne, la correlazione al ciclo mestruale possono suggerire i motivi più probabili di questo sintomo.

Il dolore pelvico cronico è definito come della durata di sei mesi o più e non è correlato alla gravidanza.

Il dolore pelvico acuto è un dolore che inizia in un breve periodo di tempo, da pochi minuti a pochi giorni. Questo tipo di dolore è spesso un segnale di avvertimento che qualcosa non va e dovrebbe essere valutato tempestivamente.

Il dolore pelvico è spesso descritto come un dolore sordo o come un senso di pressione a livello dell'addome, sotto l' ombelico .

Il dolore pelvico è un sintomo riferito alla pelvi , ossia la parte inferiore del tronco, che corrisponde al bacino. Questa regione confina in alto con l'addome, lateralmente con gli arti inferiori ed in basso con il perineo . Il dolore pelvico può originare dagli organi pelvico o extra-pelvici. In alcuni casi, il sintomo è da attribuire ad una malattia sistemica. Altre volte, non viene riscontrata alcuna causa.

Poiché ci sono così tante possibili cause di dolore pelvico, il medico potrebbe aver bisogno di diversi tipi di test per darti una diagnosi accurata, tra cui:

Trattamento e Rimedi

La gestione del dolore pelvico è diretta, in primo luogo, alla risoluzione di qualsiasi condizione causale.

Come viene trattato il Dolore Pelvico?

Il trattamento del dolore pelvico varia in base alla causa, all'intensità del dolore e alla frequenza con cui si verifica. Ad esempio, le infezioni del tratto urinario vengono trattate con antibiotici, mentre un approccio chirurgico è necessario per trattare la gravidanza extrauterina, la torsione ovarica o l'appendicite. La chirurgia è spesso anche la terapia di prima linea per alcuni tumori e viene utilizzata per trattare casi gravi di endometriosi e fibromi.

Gli antidolorifici e i miorilassanti possono essere utili per specifiche cause di dolore pelvico e le terapie ormonali possono essere utilizzate in condizioni come l'endometriosi. La terapia fisica e gli esercizi per il pavimento pelvico possono aiutare a rafforzare i muscoli del bacino e fornire sollievo dal dolore.