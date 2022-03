Dolore Pelvico Cronico nelle Donne: Cos'è, Cause e Rimedi

Generalità Il dolore pelvico è un dolore localizzato nella parte più bassa dell'addome che dura sei mesi o più. Si tratta di un disturbo che può avere molteplici cause: può essere un sintomo di un'altra malattia o può essere una condizione a sé stante. Shutterstock Il dolore pelvico cronico nelle donne non è esclusivamente associato al ciclo mestruale, ai rapporti sessuali o alla gravidanza, ed è abbastanza grave da determinare disabilità funzionale e/o da portare a cure e interventi medici. Se il dolore pelvico cronico sembra essere causato da un altro problema medico, trattarlo potrebbe essere sufficiente per eliminare il dolore. Tuttavia, in molti casi non è possibile identificare una singola causa. In tal caso, l'obiettivo del trattamento è ridurre il dolore e altri sintomi e migliorare la qualità della vita.

Cos’è Dolore Pelvico Cronico: Che Cos’è? Il dolore pelvico cronico è comunemente definito come dolore intermittente o continuo nell'addome inferiore, nel bacino o nelle strutture intrapelviche, della durata di almeno 3-6 mesi. Se sono presenti meccanismi del dolore non acuto e di sensibilizzazione centrale, la condizione è considerata cronica, indipendentemente dal periodo di tempo. La sensibilizzazione centrale è caratterizzata da amplificazione o aumento della percezione sensoriale, dove gli stimoli normalmente non dolorosi sono ora percepiti come dolorosi.

Epidemiologia Quanto è comune il Dolore Pelvico Cronico? Il dolore pelvico cronico ha un'incidenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini e si verifica principalmente negli individui di età compresa tra 36 e 50 anni. L'eziologia del dolore pelvico cronico spesso non è compresa, quindi è molto difficile rilevare l'epidemiologia esatta e la prevalenza del dolore pelvico cronico sulla popolazione. Indicativamente, si stima che circa il 25% delle donne in età riproduttiva manifesti questo sintomo.

Sintomi Associati Caratteristiche e Presentazione clinica del Dolore Pelvico Cronico Shutterstock La presentazione del dolore pelvico cronico è variabile e donne con lo stesso problema possono manifestare caratteristiche diverse. Per esempio, quando viene chiesto di localizzare il dolore, si potrebbe riferire il sintomo all'intera area pelvica, piuttosto che indicare un singolo punto. Il dolore pelvico cronico viene descritto in uno o più dei seguenti modi: Dolore pelvico intenso e costante;

Dolore pelvico intermittente;

Dolore pelvico acuto o crampiforme;

Dolore sordo;

Senso di pressione o pesantezza. Inoltre, si potrebbe riscontrare: Dolore durante il rapporto;

Dolore durante il movimento intestinale o la minzione;

Dolore quando stai seduto per lunghi periodi di tempo. Il livello di dolore può variare notevolmente (da lieve a invalidante). Molte donne hanno difficoltà a fare esercizi non faticosi e non riescono a dormire. Il disagio può intensificarsi dopo essere rimasti in piedi per lunghi periodi e può essere alleviato quando ci si corica. Possibili Sintomi associati al Dolore Pelvico Cronico Dolori mestruali;

Sanguinamento vaginale, spotting o secrezione;

Minzione dolorosa o difficile;

Costipazione o diarrea;

Gonfiore o gas addominale;

Dolore durante il rapporto;

Febbre o brividi;

Dolore nella zona dell'anca;

Dolore nella zona inguinale. Possibili Complicanze Un numero significativo di pazienti con dolore pelvico cronico può avere vari problemi associati, tra cui disfunzione della vescica o dell'intestino, disfunzione sessuale e altri sintomi sistemici. Possono coesistere anche altri problemi associati, come depressione e ansia.